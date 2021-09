Explotaron las internas entre Pampita y Guillermina Valdés: "La odia"

Ángel de Brito reveló el conflicto que sacude al jurado de La Academia en ShowMatch. Pampita, Guillermina Valdés y un momento picante en El Trece.

No todas son buenas dentro del jurado de La Academia en ShowMatch. Al menos, así lo dejó en claro Ángel de Brito tras manifestar un detalle picante en la relación que mantienen Carolina "Pampita" Ardohain y Guillermina Valdés. Al parecer, una de ellas no tiene un buen concepto de la otra y es por eso que el periodista lanzó: "La odia".

Ahora bien, ¿quién tiene ese sentimiento latente? Según las palabras de de Brito, es "Pampita" la persona que no termina de aceptar a quien es pareja de Marcelo Tinelli y madre de su pequeño hijo Lorenzo. Todo se dio a raíz de la divertida e irónica discusión que "El Cabezón" tuvo con su pareja en la búsqueda de una bailarina para el novio de Hernán Piquín.

"Pampita la odia, igual”, lanzó Ángel de Brito, quien se refirió al show mediático entre Tinelli y Valdés del siguiente modo: "Nosotros estábamos fascinados. Teníamos el show en vivo, ahí al lado". Lo cierto es que, al parecer, "Pampita" no tiene el mejor de los tratos con quien es la primera dama del certamen emitido por El Trece. ¿Habrá forma de remontar esa relación?

Tinelli discutió con Guillermina Valdes en vivo: "Por favor te lo pido"

En el aire de ShowMatch, Marcelo Tinelli y su pareja Guillermina Valdés protagonizaron una acalorada discusión. La misma tuvo que ver meramente con el ámbito laboral, puesto que ambos intercambiaron opiniones alusivas a La Academia, el certamen de canto, baile e imitación que se lleva adelante en la pantalla de El Trece.

Todo comenzó al confirmarse la inclusión del novio de Hernán Piquín en la competencia, y debieron asignarle una bailarina. Allí, el jurado que integra Guillermina Valdés comenzó a votar entre tres variantes. Sin embargo, la pareja de Marcelo Tinelli en principio tomó la determinación de abstenerse.

“Yo las conozco y las quiero mucho a todas. Es una oportunidad divina para las tres. Es muy difícil para mí y no quiero decir nada, no puedo porque no soy quién. Son todas medio ‘amigochas’ mías, así que prefiero que no, prefiero abstenerme. Lo siento”, comenzó diciendo Guillermina. En ese momento, Tinelli respondió: "No pasa por querer o no. Se empaca y es como difícil moverla. Esto es como decir ‘no desfilo’. No es que se van a quedar ofendidas. Te lo estoy pidiendo. Por favor te lo pido, mi amor”.