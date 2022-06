Explotan las internas en Los 8 escalones contra Nicole Neumann

La producción de Los 8 escalones, uno de los programas de juegos de El Trece, no estaría teniendo la mejor relación con Nicole Neumann, una de las jurados en la competencia.

La modelo Nicole Neumann, una de las jurados del programa de entretenimientos Los 8 escalones del millón (El Trece), está en medio de un tenso conflicto con la producción que podría dejarla en la cuerda floja. La información se filtró y destapó una olla de internas en el ciclo de Guido Kaczka.

Luli Fernández, panelista del magazine Socios del espectáculo (El Trece), dio a conocer el trasfondo de la situación que preocupa a Neumann e irrita a los productores de Los 8 escalones del millón: "El título de la nota es 'Nicole, la más odiada'. A mí me tocó hacer algunos reemplazos en Los 8 escalones por la ausencia de Nicole, que está en Italia, junto a Manu Urcera y a dos de sus tres hijas. Este viaje no era programado. O sea, la producción tiene una cantidad de viajes agendados de parte de Nicole, desde principio de año, y este no estaba".

"La realidad es que ella manda a Mauricio, su representante, a comunicar que se iba a ausentar por un viaje familiar y que no iba a ser parte de las grabaciones de Los 8 escalones. Entonces, los productores le respondieron '¿cómo? ¿Otra vez te vas?' Ella les respondió a través de su representante 'es que yo no me fui. El viaje que estaba programado lo hice y después tuve covid'. Entonces se sumaron los días de ausencia del primer viaje, del covid y de este nuevo viaje", agregó Luli.

Fulminante, la panelista cerró su informe con la picante declaración que le deslizaron los productores del ciclo de preguntas y respuestas: "La frase que escuché, porque me la dijeron, es 'no la aguantamos más'".

El fuerte susto que vivió Nicole Neumann en Europa: "Me robaron"

"Todo parece color de rosas pero no. Me robaron la billetera de la cartera y ni me di cuenta. Estábamos en una plaza y me di cuenta que no la tenía", comenzó su descargo la jurado de Los 8 Escalones del Millón. Y agregó: "Dato por si vienen, no hay robos con armas ni nada pero hay que tener las carreras bien cerradas".

Neumann contó que hay mujeres que se dedican a ese tipo de robos en la ciudad donde se encuentra. "Agarran la plata y las tarjetas y después te la tiran por alguna parte", concluyó la celebridad que comenzó su carrera a sus 12 años.