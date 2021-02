¿Una simple ironía? El comentario de Jonatan Viale que podría enfurecer a A24.

LN+ preparó una programación cargada de periodistas macristas en un año de elecciones legislativas, claves para la política argentina. En las filas del medio se encuentra el periodista macrista Jonatan Viale, quien debutará con "+Realidad" desde el lunes 22 de febrero. Adelantando su programa, el hijo de Mauro Viale aprovechó para disparar un contundente mensaje sobre su salida de A24: "Ahora me dan libertad total".

"En A24 hemos llegado a hacer 4 puntos de rating y en un pase con Feinmann alcanzamos los 6, así que, cuando me preguntan por qué me fui de un lugar donde estaba tan cómodo, donde me iba tan bien, sostengo que me voy porque ahora me dan libertad total. No digo que no la tuve, tuve mucha libertad en A24 y en radio La Red, pero hay que entender que esa libertad hoy se puede sostener en LN+ y en radio Rivadavia", sentenció Viale durante una entrevista con La Nación.

Cuando le consultaron si evaluó canalizar su vocación política desde el ejercicio partidaria o desde algún cargo, el periodista macrista expresó, contundente: "No, te agradezco mucho. Es muy cruel la política, aunque el periodismo político ahora también lo es. Creo que la política es para pocos, tenés que estar muy curtido y te tiene que importar muy poco lo que digan de vos. Hoy digo que no. Dentro de cuarenta años, no sé". Dejando abierta la puerta dentro de un futuro lejano no se pronunció más sobre el tema.

Su padre, el periodista Mauro Viale, se ha mostrado en algunas ocasiones no tan lejano a las políticas progresistas y esto ocasionó más de un roce con Viale, soldado acérrimo de la derecha macrista. Sobre los tires y aflojes en la relación familiar, reflexionó: "Ni él es tan kirchnerista como algunos creen y yo no soy macrista como también algunos suponen, de ninguna manera. Tal vez tenemos visiones diferentes sobre este Gobierno y, sobre todo, sobre el de Cristina Kirchner, pero no creo que veamos la vida tan diferente. También ahí hay un juego entre padre e hijo".

Además de Jonatan Viale, la programación nocturna de LN+ sumó a Luis Majul, Alfredo Leuco y Eduardo Feinmann, en una búsqueda por posicionarse como el canal más sólido de la oposición.