Exparticipante de Gran Hermano rompió el silencio sobre los rumores de embarazo

Una exparticipante de Gran Hermano habló sobre las versiones de embarazo y contó toda la verdad.

Una exparticipante de Gran Hermano (Telefe) habló sobre las fuertes versiones de embarazo que circularon durante los últimos días. De acuerdo con estos rumores, esta joven estaría esperando un bebé junto a otro exparticipante del reality, pero lo estaría manteniendo en secreto para preservar su intimidad. Después de varias semanas de incertidumbre, la ex "hermanita" finalmente rompió el silencio y les dio una explicación a sus fanáticos.

Según este rumor, Daniela Celis estaría esperando un hijo junto a Thiago Medina, con quien comenzó un romance dentro de la casa más famosa del país, que continúa hasta el día de hoy. Tras la insistencia de sus seguidores por saber la verdad, finalmente la joven oriunda de Moreno dio una respuesta clara y sincera.

Daniela se comunicó con Ángel de Brito, conductor de LAM (América TV), y le contó toda la verdad. "Me dice que no. No está embarazada 'Pestañela'", confirmó el presentador. Acto seguido, leyó el mensaje que la ex "hermanita" le envió: "Es la misma gente. Para mí, son los fans. Es un grupito que siempre dicen cosas. Me separan todo el tiempo y después me vuelven a juntar. Ahora me embarazaron". Sin embargo, De Brito destacó que Daniela admitió que "quiere ser madre joven", por lo que no descarta la posibilidad.

Daniela Celis contó toda la verdad sobre su relación con Thiago Medina

Tras la final de Gran Hermano, lo que muchos televidentes se preguntaban era si Daniela y Thiago habían continuado su relación. A pesar de que se los vio juntos en reiteradas ocasiones, ambos negaban seguir juntos. Después de algunas semanas, finalmente confirmaron su relación.

"Desde que salí, Thiago estuvo conmigo. El día que se terminó mi aislamiento fue al hotel, estuvimos juntos y no nos separamos nunca más", confesó Daniela, en diálogo con Ciudad. Y agregó: "En su momento dijimos que no estábamos juntos, a los medios y en todos lados, para que haya un stop, porque la gente se adueñaba de la relación y nosotros nos estábamos conociendo recién afuera de la casa".

En este sentido, reconoció que tomaron esta decisión porque "había mucha opinión, mucho odio y también mucho amor", por lo que prefirieron "resguardar el vínculo para que nada lo estropee". "Fue lo mejor que pudimos haber hecho, porque realmente nos afianzó como pareja. Hoy estamos cumpliendo 3 meses y entendemos que nada nos va a separar, así que podemos gritar al mundo que nos queremos y que juntos estamos muy bien", cerró Celis.