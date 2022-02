Eugenia Tobal disparó contra El Trece por levantar su programa: "Somos un rating"

Eugenia Tobal liquidó a El Trece por el abrupto final de su programa Hogar dulce Hogar, que duró muy poco al aire. "Me da mucha pena", se descargó.

Eugenia Tobal se descargó contra El Trece por el abrupto e inesperado final de Hogar dulce Hogar, que estuvo muy poco tiempo al aire. A través de una publicación y de una historia en su cuenta oficial de Instagram (@eugeniatobal), la conductora interactuó con algunos de sus casi dos millones de seguidores.

La actriz, productora y modelo de 46 años aclaró que no siente que este formato novedoso de decoración y albañilería haya sido un fracaso personal y hasta adelantó ciertos probables nuevos desafíos en este arranque de 2022.

Eugenia Tobal liquidó a El Trece por el final de Hogar dulce Hogar: "Mucha pena"

En la habitual sección en la que responde las preguntas de los usuarios, a la protagonista le pidieron que opinara acerca del repentino cierre de su ciclo y no esquivó el incómodo tema mientras grababa su televisión, donde estaba puesto el programa: "Acá estamos... Faltan tres días para que termine, así que aprovechen. Me da mucha pena".

Efectivamente, el envío culminará este viernes 11 de febrero, jornada en la que se emitirá entre las 15.45 y las 17 como siempre. "A mí me encantó hacerlo, me parece una propuesta diferente y súper interesante, pero bueno...", se lamentó la artista acerca del producto que comenzó el lunes 6 de diciembre de 2021, es decir que estuvo apenas dos meses al aire.

Además, "Euge" señaló que "son cosas que pasan en la tele, hay un montón de preguntas" e insistió: "A nosotros también nos encantaba hacerlo, pero son cosas que pasan a veces".

Llegó el final para Hogar Dulce Hogar con Eugenia Tobal por El Trece.

Sin embargo, Tobal remarcó que el ciclo acabará en la pantalla chica pero no en otras plataformas, ya que en breve van a empezar "con una remodelación de una casa, que va a salir por Instagram y YouTube". Y detalló que la misma "va a tener recomendaciones de todo: de decoración, arquitectos, albañiles, gasistas".

Ante las consultas de sus seguidores, la presentadora adelantó: "Voy a invitar a mis compañeros de Hogar dulce Hogar para que también trabajemos". Y hasta se ilusionó con "en un futuro, llevar este programa a otros lugares y a otras casas".

"Que el programa se termine no quiere decir que no haya sido bueno", se defendió Eugenia, al tiempo que manifestó que tal vez el envío no fue transmitido en la franja adecuada: "Nosotros estamos muy contentos con el programa que hicimos. Tal vez no era un programa para ese horario, para ese momento".

Visiblemente triste, Tobal aseguró que "los fracasos no existen, existen los no intentos" y añadió: "Nosotros hicimos lo mejor, dimos lo mejor, estamos súper contentos. Fue una posibilidad que me dieron de conducir. Me hubiese encantado desplegar más en todo el año, pero bueno...".

"Somos un rating", se lamentó la conductora, que insistió con que el producto "duró lo que duró y valió la pena porque a veces dependen de otras cosas los resultados...".

El reemplazo de Hogar dulce Hogar por El Trece

Con el ciclo de LaFlia ya cerrado, a partir del lunes 14 de febrero volverá Andrea Politti a la pantalla con Turno Tarde.