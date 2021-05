Estelita, la ex de Luis Ventura, se postuló para MasterChef Celebrity 3: "Lo mejor que me sale es la tortilla"

Estelita, la ex esposa del periodista de farándula Luis Ventura, le hizo una sugerente propuesta a Telefe para participar en el certamen MasterChef Celebrity 3.

Tras pasar por el magazine Infama, que conducía Santiago del Moro en América TV, Estelita Ventura logró una mayor popularidad que por ser señalada como la ex esposa del mediático Luis Ventura y confesó que le encantaría participar en MasterChef Celebrity 3, lanzándole una sugerente propuesta a Telefe. "Mi vida es cocinar", expresó.

En una entrevista con A24 Estelita Ventura, que todos los fines de semana es panelista de El Run Run del espectáculo, contó como fue que empezó a hacer videos con sus recetas: "Es algo que se me ocurrió hablando con mis hijos porque a mí me encanta cocina. MI vida es cocinar. Entonces, empezamos a hacer vivos en Instagram".

Al cobrar tanta notoriedad, muchos de sus seguidores la postularon para la eventual tercera edición de MasterChef Celebrity 3. "Me encantaría estar en el certamen. ¿A quién no le gustaría estar en el programa éxito de la televisión hoy en día? Lo miro porque es un programa que me entretiene y es algo distinto en la televisión. Yo soy muy práctica para cocinar. Hago recetas con lo que tengo en la heladera, como todo ama de casa", afirmó.

"Aprendí a cocinar gracias a mi madre, Doña Emilia. Verla concina o acompañarla, me permitió aprender todo lo que sé. De ahí que me gusta todo lo que tiene que ver con la gastronomía. Me gusta hacer pastel de papas, preparo buenas salsas y sé hacer buenos asados. También paella al disco. Pero mis hijos dicen que lo que mejor me sale es la tortilla", indicó.

Por último, le agradeció a Santiago del Moro, que muchas veces la entrevistó en Infama: "Santiago del Moro me encanta porque es un chico de pueblo. Me alegra mucho el éxito que tiene con el programa. Es muy trabajador y emprendedor".