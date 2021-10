Esteban Lamothe se plantó en La 1-5/18: "No quiero seguir estando así"

Tenso momento del actor que interpreta al padre Lorenzo en la tira de Polka. Esteban Lamothe y su personaje deben tomar una tajante decisión en los próximos días.

La ficción de La 1-5/18 es una de las más vistas de El Trece. Tal es su buen momento que en el canal de aire del Grupo Clarín están satisfechos con lograr una marca importante pero que aún no logra vencer a Bake Off Argentina de Telefe. Sin embargo, apuestan a su elenco y saben que cuentan con figuras destacadas del ambiente artístico argentino. Entre ellas está Esteban Lamothe, aunque el intérprete del padre Lorenzo se encuentra transitando un incómodo momento en la tira.

¿Qué es lo que está ocurriendo con Esteban Lamothe en La 1-5/18? Según se observó en el último capítulo, el padre Lorenzo está empezando a sentir cosas por el personaje de Agustina Cherri. Al ser sacerdote, iniciar un romance con Lola sería prohibido para alguien de su condición. "Hace 15 años, yo necesitaba ayuda y vos me llamaste. Hoy te pido que no me sueltes la mano. Estoy desorientado", manifestó el hombre, pidiéndole auxilio a su Dios.

"Mostrame el camino de nuevo. No quiero seguir estando así, tan confundido, sintiendo cosas tan extrañas. Quiero enfocar en lo mío; en el barrio, en la gente que me necesita. Por favor, señor", agregó el personaje de Esteban Lamothe. De este modo, y también teniendo en cuenta que Lola también estaría teniendo sentimientos por el padre Lorenzo, sólo el correr de los siguientes capítulos determinarán cuál será el futuro de este vínculo.

Ángela Leiva y los rumores de pelea con Cherri: "Muy lejos"

Ante los rumores crecientes de las supuestas peleas con Agustina Cherri en las grabaciones de La 1-5/18 (El Trece), Ángela Leiva se refirió al tema en la entrevista con Marcela Coronel en su programa Mientras Tanto (Mucha Radio, FM 94.7). Allí, la cantante tandilense de 33 años detalló qué es lo que ocurre con la actriz dentro de la nueva ficción en la televisión abierta argentina de Pol-Ka, de la mano de Adrián Suar.

Su personaje, Gina, vive un enamoramiento de Bruno (Gonzalo Heredia), con quien tienen un hermano en común, por lo que aparece como un amor prohibido. “Se va a mostrar un empoderamiento de ella que es muy interesante de ver. Sé que tengo mucho público femenino y siempre tuve la bandera de la lucha contra la violencia de género”, resaltó la artista al respecto.

Ya con relación a los trascendidos de un cierto distanciamiento entre colegas, la actriz declaró en la entrevista con Marcela Coronel: “Me estoy enterando por vos de que me enfrentan con ella, no lo había notado. Lo vivo con mucha naturalidad el compañerismo que tenemos con ´Agus´, es tan divina ella...”. Además, explicó que Cherri "es muy cercana" a los que nunca actuaron y profundizó a puro elogio: "Ella la tiene atada, es la mejor compañera”.