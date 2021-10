Esteban Lamothe filtró una charla privada con Suar: "No rinde"

El actor se sinceró sobre una confesión que su jefe le hizo en una conversación. Esteban Lamothe protagoniza La 1-5/18, dirigida por Adrián Suar.

Esteban Lamothe abrió su corazón y se sinceró sobre su presente laboral, su vínculo con su familia, sus ambiciones a futuro y sus creencias en relación al amor. En su descargo, el actor hizo referencia a la tira de televisión que protagoniza actualmente, La 1-5/18, y realizó una fuerte revelación de una charla que tuvo con Adrián Suar, productor de la ficción.

En alusión a un diálogo que tuvo con el empresario Lamothe reveló un consejo que obtuvo en ese intercambio de ideas acerca de cómo abordar a su personaje, el Padre Lorenzo. “Me ayudó mucho, sobre todo a hacer que cura sea más un chabón, como que tenga esta cosa de El pájaro canta hasta morir, de cura pacato, antiguo, pero sacarlo también de ahí porque sino no rinde”, reveló el actor.

Además, Esteban halagó a Adrián Suar por una decisión sobre el elenco de la tira que instaló en lo popular a dos grandes actores, como Lali González: “Ver una actriz nueva, que no viste, con esa belleza, con ese talento, es una cosa de locos. Ahí hay un mérito para Suar que nadie se lo reconoce. Se la jugó y puso una co protagonista nueva de la concha de la lora, que sorprendió a todos, que estén todos fascinados con ella. Hacía mucho que no aparecía una actriz, una revelación tan fresca, con tanta participación como ella. Nico (García Hume) también, Nico la verdad que está bárbaro”.

“No hay un límite, tampoco me dicen cosas tan graves, me dicen que soy feo, que actúo mal. Lo dicen personas desde perfiles que son falsos, sin fotos, sin seguidores. Me dicen cosas ofensivas pero ¿cómo enojarme por algo así? Estoy acostumbrado, al comienzo sí no entendía o decía “uy cómo puede ser” o me daba impotencia”, continuó Lamothe sobre las críticas en redes, en diálogo con Gente, y siguió: “Lo de los memes que se burlan de mí me encantan, me cago de risa, es una expresión artística nueva, super potente, incluso tengo dos amigas que viven de hacer memes. Es decir, no es un chiste común, es una forma de arte nueva muy evolucionada y muy sintética”.

Esteban Lamothe sobre su apertura mental en relación a los vínculos sexuales

El actor se refirió a cómo vive su sexualidad y expresó: “Siento que soy una persona totalmente libre, como a nivel amor, a nivel sexualidad, el hecho de que haya estado con mujeres hasta ahora, es por una pura decisión, no porque me gustan las mujeres. A mí me gustan las personas, nunca estuve con un chabón pero qué sé yo, no hay algo ahí que digo ‘ni en pedo’”.

“La monogamia, como imposición, como método de vida clásico, yo no creo en eso. Yo no creo en la monogamia. Está en extinción y no estoy descubriendo América con lo que digo”, cerró.