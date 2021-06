Estalló la ira de Gabriela Piovano contra Canosa: "Es vomitivo"

"Es grave que tenga micrófono y pantalla", sentenció la médica infectóloga Gabriela Piovano, quien cruzó las repudiables declaraciones de Canosa contra el personal de salud.

La médica infectóloga Gabriela Piovano fulminó a la operadora macrista Viviana Canosa por atacar al personal de salud que lucha contra el coronavirus para evitar la mayor cantidad de muertes posibles. "Es una hija de puta", sentenció, furiosa.

"La verdad que es vomitivo, es patético, es una persona que no tiene el menos conocimiento de nada y realmente es muy grave que tenga micrófono, tenga pantalla para millones de personas, creo que están cayendo en provocación tras provocación y todos sabemos que detrás de esto no esta el rating, porque Canosa no tiene mucho rating. El tema es instalar discusiones, malestar", señaló Piovano en diálogo con Detrás de las noticias (Somos Radio AM 530).

Y agregó: "Para mí son maniobras de distracción para tapar causas macristas, lo que dice no tiene ningún asidero, me gustaría que algún abogado se me acerque y hacerle una causa. Aunque, en otro sentido, también es darle mucha prenda y contribuís a la maniobra".

"Se muere la gente que la escucha a ella, es tan hija de puta, que no le importa mandar al muere al pelotudo, porque a esta altura tenés que ser muy pelotudo. Desgraciadamente en este país ha quedado mucha gente sumida en la ignorancia", cerró la infectóloga.

Viviana Canosa apretó a los médicos en vivo con total impunidad

Viviana Canosa rompió todos los límites. A sus habituales opiniones contrarias al gobierno y las políticas sanitarias, esta vez atacó a los médicos y lanzó una serie de teorías tan disparatadas como peligrosas, sin ningún tipo de prueba o argumento que sustente sus dichos. En primer lugar, la conductora deslizó que no le inyectan la vacuna a las personas y, más tarde, apretó a los médicos al acusarlos de generar más muertes de las que se producen por Covid-19. "Mucha gente va a tener que pagar por el daño que hizo", amenazó.

Viviana Canosa deslizó que no inyectan la vacuna

Tras el habitual comentario editorial que hace en todos los programas, la conductora contó que un amigo de ella, al que llamó "Dani", fue a vacunarse a la Facultada de Medicina. "Se va a dar la inyección y cuando llega la enfermera le pregunta 'dónde está la vacuna', ni siquiera tenía la tapita de la jeringa", explicó.

"'Si no me mostrás -supuestamente el frasquito de la vacuna- no me la doy'", contó Canosa que le dijo su amigo Dani a la enfermera. Cualquiera que se haya dado la vacuna contra el coronavirus sabe que las dosis están en heladeras térmicas, las tienen a mano quienes dan la inyección y en ningún caso se hace de otra manera.

Luego, Canosa contó que su amigo sostuvo que a otras personas en la Facultad de Medicina les sucedió lo mismo, es decir, que lleguen enfermeras con las dosis ya en la jeringas, que tampoco fueron abiertas de las personas como sucede en todos los casos. "La gente que estaba en la Facultad de Medicina se dio una vacuna, que andá a saber si era una vacuna... algodón y te pincho. Lo que está pasando acá es una locura, las muertes y el COVID-19 son una locura", puntualizó la conductora.