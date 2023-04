Esmeralda Mitre reveló el verdadero motivo por el que echó a Alfa de sus clases: "Super egocéntrico"

La actriz contó una polémica anécdota con "Alfa", el controvertido exparticipante de Gran Hermano, y sorprendió a Pamela David.

Además de trabajar como actriz, Esmeralda Mitre forma nuevos intérpretes con clases de actuación. Y uno de ellos, según una de sus imperdibles anécdotas, fue el polémico "Alfa" -exparticipante de la última edición Gran Hermano (Telefe)-, quien terminó siendo desplazado del grupo debido a una serie de actitudes que molestaron a Mitre.

Invitada a Desayuno americano (América TV), el magazine vespertino de Pamela David, Esmeralda Mitre reflotó viejas declaraciones en torno a su vínculo con Walter "Alfa" Santiago, quien participó en el reality más comentado de los últimos meses. "Él estudió en mi escuela, en el teatro El Globo. Lo eché por malos comportamientos y chistes de muy mal gusto. Tuvo falta de respeto con mis alumnos, por eso tomé la decisión. Además, no pagaba la cuota a tiempo, nunca. Siempre tardaba tres meses. Su excusa era que no tenía dinero para pagar. Nosotros lo bancábamos”, había comentado la actriz tiempo atrás sobre su conexión con el veterano.

Nuevamente consultada por "Alfa", Esmeralda deslizó cuál fue el verdadero motivo que la llevó a echarlo de su estudio de actuación: “Era un disparate Alfa. No tenía parangón. No puedo hablar en serio del asunto. Así como lo ven en Gran Hermano era en clase. Hablaba todo el día, no seguía mis instrucciones, no hacía caso, era súper egocéntrico”.

“Le tengo mucho cariño a Alfa, pero se tenía que ir de mi clase. No aguanto la gente verborrágica. Me rompía absolutamente el clima y era completamente cholulo”, cerró Esmeralda ante la escucha atenta de Pamela y todo su equipo del programa que volvió a la televisión abierta.

Alfa reveló a quiénes tiene bloqueados de Gran Hermano: "Gente hipócrita, mentirosa y trepadora"

El hombre de 61 años protagonizó varias peleas y controversias con sus compañeros durante la convivencia, especialmente hacia el final del programa. Recientemente, se presentó al programa Estamos en Una (República Z) y, aunque dijo que mantiene una buena relación con varios de los "hermanitos", confesó que bloqueó a quienes más daño le hicieron, tanto adentro como afuera de la casa.

Aunque todos pensaban que su relación con Romina Uhrig no iba a recomponerse tras sus fuertes peleas, "Alfa" aseguró que ahora tienen una buena relación, al igual que con Julieta Poggio y Camila Lattanzio. "Con Romina, a pesar de tener discusiones y todo lo que tuvimos, me llevo bien y tengo cariño por ella muy grande, ella por mí también. A Julita yo la adoro, era simple y transparente y sigue siendo la misma. Camila es un petardo, no para, pero nadie entendió mi relación con ella dentro de la casa. Si yo no la apoyaba, en 5 días se iba y a mí me dio pena porque no entró jodiendo a nadie", siguió.

Sin embargo, destacó que al salir de la casa, notó que la mayoría tenía la misma personalidad afuera del programa que adentro. "Se vieron las mismas personalidades que se vieron dentro de la casa: la gente hipócrita, mentirosa y trepadora", subrayó. Cuando los panelistas le preguntaron a quiénes había bloqueado, confesó: "Juan (Reverdito), los dos cordobeses (Alexis Quiroga y Maxi Giudicci), las novias de los cordobeses (Coti Romero y Juliana Díaz). Los tengo bloqueados porque no me interesa ver ni tener nada de ellos".