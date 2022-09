Esmeralda Mitre fue operada de urgencia: "Estamos muy preocupados"

Esmeralda Mitre fue intervenida quirúrgicamente tras haber sido internada por un fuerte dolor de estómago.

Esmeralda Mitre fue internada de urgencia el jueves 22 de septiembre de 2022 en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento por un fuerte dolor estomacal. Ahora, se supo que la mediática fue operada.

"Internaron de urgencia a Esmeralda Mitre por un fuerte dolor estomacal. Se le inflamó muchísimo el estómago y decidieron llevarla a la guardia. En estos momentos se encuentra en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento", había informado el periodista de Mitre Live, Juan Etchegoyen, a través de su cuenta de Twitter.

"Actualizo la información que te adelantaba ayer. A Esmeralda le hicieron estudios durante la madrugada y tiene una inflamación en el apéndice que a los médicos no les convence. Le harán tomografía para tener un panorama más claro", sumó Etchegoyen. Si bien hasta ahora no sabe cuál fue su diagnóstico, se cree que se trata de una apendicitis, razón por la cual Mitre fue operada de urgencia.

"Acaban de operar en un quirófano a Esmeralda Mitre. Ella se descompuso en las últimas horas, se sentía muy mal", informó Ángel de Brito en LAM (América TV). Más tarde, Laura Ubfal sumó en Intrusos (América TV): "Estamos muy preocupados. Tuvo una inflamación intestinal preocupante. Lo último que dijeron fue que es apendicitis. Esperemos que sea una apendicitis y que salga adelante con todo".

El accidente que sufrió Esmeralda Mitre en la ruta

Recientemente, la actriz fue víctima de un accidente automovilístico en la Ruta Provincial 41, cerca de San Antonio de Areco: un auto la embistió en el cruce con la Ruta Nacional 8. "Fue una desgracia con suerte. Yo venía por la 41 y me embistió un auto que se cruzó entrando a la autopista por la que yo circulaba. Pero, por suerte, ninguna de las dos partes salió herida", dijo Esmeralda en diálogo con Teleshow.

Además, la mediática señaló que el cruce en el que se produjo el impacto "está muy mal hecho" y que incluso días atrás había muerto alguien allí mismo. En el auto también se encontraba el representante de Mitre, pero afortunadamente ni ellos ni el otro conductor salieron heridos. "No me hicieron ningún estudio porque no me pasó nada. Mi representante se hizo ver porque le dolía un poco el pecho pero no tenía nada finalmente. A los del otro vehículo tampoco les pasó nada", cerró Mitre.