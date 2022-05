Esmeralda Mitre dejó sin palabras a Alfredo Leuco por Macri: "Casi se muere"

El picante cruce fue contado con todos los detalles por la propia heredera de La Nación.

Esmeralda Mitre filtró detalles de una conversación que tuvo con Alfredo Leuco y lo dejó en ridículo. La heredera del multimedio La Nación contó cómo leuco quiso chapear con la presunta compra de acciones de Mauricio Macri y su respuesta que lo dejó atónito.

Alfredo Leuco es uno de los columnistas estrella del diario La Nación y hace pocos años también saltó a la pantalla de LN+, en medio de las versiones que apunta a que Mauricio Macri es el financista detrás del armado del canal ultraopositor. Sin embargo, tanto para él como para el expresidente, la irrupción de Esmeralda Mitre en la administración de la compañía se transformó en una piedra en el zapato.

Es que la hija de Bartolomé Mitre fue la primera en denunciar la maniobra de Macri para apoderarse del centenario medio y construir un organo de prensa propio y de constante ataque al gobierno de Alberto Fernández. Para colmo, a través de la Justicia, Esmeralda logró ocupar su lugar como directora de la compañía e interceder en las decisiones.

En ese contexto, Mitre tuvo un cruce con Leuco y reveló los pormenores de la breve pero picante conversación que mantuvieron. "Yo estaba en un recital de un amigo, me pidieron una foto, yo pedí que nos sacáramos todos la foto y ahí él dice 'bueno ahora que somos socios' y yo le dije: 'No, perdón, yo soy tu jefa'", develó. Ante la consulta sobre la reacción de Leuco, la heredera resaltó: "Casi se muere".

Esmeralda Mitre defendió a Alberto y Cristina de los ataques de LN+: "Vulgares"

Esmeralda Mitre dio una fuerte muestra de apoyo al presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, tras haber sido designada presidenta de KMB S.A (sociedad que tiene el 25% de las acciones de La Nación). La heredera de Bartolomé Mitre fue tajante en cuanto a su posición sobre el canal y el diario que administra, en parte, su familia.

"Pedí a La Nación, especialmente, que se respete al Presidente y a la Vice. No tengo relación con ninguno de los dos. Me parece que debe ser criticada pero no que se haga ese escarnio barato. Es muy vulgar cómo se refieren a los primeros mandatarios: en el canal LN+ son muy vulgares", definió Esmeralda en diálogo con Radio Perfil, en defensa de los jefes de Estado..

Sobre la recuperación de su poder legítimo en el medio, afirmó: "Cuando empecé con esto solo quería lo que era mío, lo que me estaban quitando. El diario es un lugar mágico, increíble. Me pasó algo, un cierto enamoramiento, una vocación. Tengo ganas, sé que es difícil, es un mundo nuevo y voy a entrar de a poco, con cierto criterio. Es un principio esto, pienso ir por mucho más".