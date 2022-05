Esmeralda Mitre defendió a Alfredo Casero y expuso a La Nación: "Papelón"

Esmeralda Mitre destrozó a La Nación tras la fuerte pelea en vivo entre Alfredo Casero y Luis Majul.

Esmeralda Mitre se metió en el escándalo entre Alfredo Casero y Luis Majul, quienes protagonizaron un fuerte cruce en LN+ mientras debatían sobre política, tras las declaraciones de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en Chaco.

La actriz se involucró en la polémica y publicó una serie de tweets contra Majul, Alfredo Leuco y Eduardo Feinmann, también partícipes del escándalo. Todo comenzó cuando Feinmann publicó en Twitter: “Mi solidaridad también, Luis Majul. Horrible momento”. Inmediatamente, Esmeralda le respondió.

"¿Ahora son víctimas ustedes? Eduardo Feinmann, Luis Majul y Alfredo Leuco. ¿Después se semejante papelón? ¡Por favor! ¡Dicen hacer una cosa y ni entienden lo que hacen! Eso es violencia”, señaló la artista.

Y agregó en otro tweet: “A Alfredo Casero, diga lo que diga, piense como piense. Queda claro que no tienen idea dónde trabajan, en un diario liberal y el diario más importante de habla hispana. Dicho por Octavio Paz, no por mí. Qué tilinguería”.

Asimismo, la hija de Bartolomé Mitre también apuntó contra el medio: “¡La Nación, vergüenza da este diario ya! ¡Juro romperme el alma porque vuelva al menos ser digno!”. “Yo, diría que los periodistas del diario que era el más importante de habla hispana, La Nación, no saben donde están; en un diario liberal, donde cada uno puede pensar como quiere. Majul, Feinmann y Leuco, burlaron y maltrataron a Alfredo Casero. Ignorantes”, cerró.

La pelea entre Alfredo Casero y Luis Majul

Todo comenzó cuando el actor y Majul discutieron en vivo por los dichos de Cristina. En un momento, Casero se levantó a los gritos y expresó: “Estamos viendo lo mal o bien que se viste, o lo mucho o poco que habla Cristina Fernández de Kirchner. Y lo digo porque no tengo un puto miedo de nada".

“Y por más que me quieras dejar como un freak o como un loco, yo te puedo decir que si estás molesto conmigo, lo siento. No me molesta, pero yo se los tengo que decir”, siguió. Y furioso, Alfredo elevó la voz y exclamó: "Ustedes son una manga... todos ustedes. Todo lo que están haciendo en este país. ¡Saben lo que están haciendo! Los políticos y los periodistas. No me tomes por pelotudo".

"¡Ustedes periodistas! Que les va bien y lo primero que hacen es ponerse pantalones chupines y ganar plata. La gente está en la calle y siguen viendo si está bien o si está mal que esa persona esté o no ahí. ¡Ustedes tendría que sacar eso también!”, continuó. Cuando Majul se plantó y le dijo “Alfredo, no te tengo miedo”, éste le contestó: “Mirá, vos que lees a los psicópatas, cuando alguien te dice 'no te tengo miedo' es porque está cagado hasta las patas". Acto seguido, abandonó el estudio de LN+.