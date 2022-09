Escandalosa humillación de Quién es la Máscara a Marcelo Tinelli

El conductor bolivarense atraviesa un complicado momento laboral debido al estreno de Quién es la Máscara. Marcelo Tinelli deberá hacer cambios en su programa tras lo ocurrido.

El nuevo ciclo de Telefe, Quién es la Máscara, le dio una fuerte paliza a Canta Conmigo Ahora en su audiencia. El programa conducido por Marcelo Tinelli en El Trece sufrió una grave caída en el rating ante la aparición del reality show que cuenta con figuras como Natalia Oreiro, Wanda Nara, Karina "La Princesita" y Lizy Tagliani.

Canta Conmigo Ahora no logró ganarle en rating a La Voz Argentina durante las semanas en las que compitieron de manera directa pero igualmente lograba marcaciones dignas del prime time, que variaban entre los 11 y 13 puntos; mientras que el reality de Marley llegaba a 15 o 16.

El estreno de Quién es la Máscara hizo que las marcaciones del programa de Marcelo Tinelli no llegaran a los 10 puntos. Canta Conmigo Ahora marcó entre 6.8 y 8.2 puntos durante toda la noche, mientras que los números del ciclo conducido por Natalia Oreiro rondaron entre los 15 y los 19.

Natalia Oreiro sobre su participación en Santa Evita

"Interpretar a la mujer más importante de la historia argentina, y de hecho me atrevería a decir del mundo político, para mí era una enorme responsabilidad, más allá del placer que me puede dar la búsqueda de un personaje", contó Oreiro sobre su rol protagónico en la serie de Star Plus. Y agregó: "Alguien que dejó tanta huella, que al día de hoy se la tiene tan presente. Y después sí, estar a la altura del proyecto, y encontrarle algo personal también. Me entregué en todo el sentido de la palabra: los actores encarnamos, y yo le di mi cuerpo a ella".

La reacción de las redes sociales ante Quién es la Máscara