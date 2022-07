Escándalo en La Voz Argentina: dos participantes se negaron a cantar nuevamente

El jurado vivió un tenso momento con dos concursantes luego de que le pidieran cantar otra canción en vivo.

En la última instancia de las audiciones a ciegas de La Voz Argentina, el jurado vivió un tenso momento con dos participantes que se negaron a cantar nuevamente. En todo de reclamo pero con un poco de humor, los cantantes quedaron sorprendidos ante la inesperada respuesta del dúo musical.

Todo sucedió durante la audición de Ana y Milagros Oviedo, dos hermanas que audicionaron a dúo. Ambas lograron conquistar tanto a Ricardo Montaner como Soledad "La Sole" Pastorutti y Mau y Ricky, sin embargo, se quedaron sorprendidos ante la actitud de las artistas cuando le pidieron que cantaran otra canción diferente a la de la audición.

Las artistas audicionaron con un mashup de varias canciones, pero el jurado quiso saber qué más podían dar, entonces les pidieron que cantaran algo diferentes. Sin embargo, las hermanas solo interpretaron una parte muy breve de otro tema sin profundizar en técnica vocal. "Generalmente, cuando les pedimos que canten, a veces siguen y siguen. Ustedes son el caso contrario", comentó Pastorutti atónita.

En ese momento, las hermanas se miraron con complicidad y aseguraron que "si cantaban más se iban a quedar sin repertorio musical" y se negaron a cantar más. Rápidamente, los internautas opinaron al respecto y catalogaron al dúo de "mala onda".

La Sole le puso los puntos a un participante: "No confudamos las cosas"

Durante la última emisión de las audiciones a ciegas, Soledad "La Sole" Pastorutti le puso los puntos a un participante. El joven cantante hizo un comentario que no le gustó a la artista y decidió interrumpirlo para hacer una importante aclaración al aire de La Voz Argentina.

La situación se dio luego de la audición de Ezequiel Hernández, un joven uruguayo que reside en la provincia de Neuquén desde hace algunos años. Aunque la interpretación del participante no convenció a ningún jurado, le pidieron que contara su historia personal y cómo había llegado a la música. "Vine a Argentina a hacer algunos shows y me agarró la pandemia en Neuquén. Entonces me quedé allá y me tuve que poner a laburar porque había que subsistir. Pero se me presentó esta oportunidad para volver a cantar...", empezó por revelar Hernández.

Fue ante esta declaración que Pastorutti intervino y quiso hacer una importante aclaración: "Pará, pará. No confundamos las cosas porque cantar es un laburo también eh". Con un tono serio, "La Sole" frenó en seco al participante y revalorizó el oficio que todos los presentes tenían en común.

"Hay que aclararlo para que la gente no crea otra cosa. Entiendo lo que querés decir, pero entonces tuviste que hacer otro laburo. Esa es la cosa. Así me gusta más", sentenció Pastorutti y permitió que Ezequiel terminara de contar su historia personal con la música.