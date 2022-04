Escándalo en El Trece: Melody Luz encontró a Alex Caniggia en la cama con Majo Martino

Melody Luz encontró a Alex Caniggia en una situación íntima con "Majo" Martino.

Tras haber sido nominada en El Hotel de los Famosos, Melody Luz debió enfrentar otra incómoda situación: ver a Alex Caniggia en una situación íntima con su amiga, “Majo” Martino. Resulta que, días atrás, ella también había tenido un encuentro amoroso con Caniggia. Aunque intentó disimularlo, su rostro se transformó cuando entró a la habitación y los vio a los dos juntos.

Todo comenzó cuando la bailarina, quien tuvo que hacer tareas de limpieza en las habitaciones, entró al cuarto y los vio acostados en la misma cama, acariciándose y besándose. Sin embargo, tuvo que continuar con su tarea de ordenar el resto de las camas mientras ellos dos seguían haciendo “cucharita”.

Al verla entrar, Alex y “Majo” se taparon hasta arriba y comenzaron a hablar y reír en voz baja debajo de las sábanas. “No me sorprende en lo absoluto que Alex esté con ‘Majo’, que estén cuchareando, cuchicheando debajo de las sábanas. La verdad que no me sorprende, no me molesta, así que los dejo hacer lo suyo”, expresó Melody frente a las cámaras.

“No me molesta que la gente no se levante a horario, no me parece que yo tenga que obligarlos, así que si se quieren quedar, son huéspedes, pueden hacerlo”, agregó. Cuando llegó Gabriel Oliveri, el gerente del hotel, Melody se quejó y le dijo: “Es la única cama que no puedo hacer”. “Bueno, pero a los huéspedes hay que esperarlos”, le respondió Oliveri. “No, no, por eso no los obligué ni nada”, cerró la bailarina.

El mal momento de Melody Luz en El Hotel de los Famosos

A pesar de que Melody creía contar con el apoyo de sus compañeros, todas las personas que ella había elegido para formar equipo le soltaron la mano y la nominaron. Por primera vez, la bailarina se enfrentó con la posibilidad de quedar eliminada pronto. Esto le resultó tan inesperado que no pudo evitar quebrar en llanto y expresar un descargo.

“Melody es la primera nominada de la semana. ¿Cómo te sentís?”, le preguntó “El Chino” Leunis, conductor del reality. “No está bueno. Quizás estar en este lugar me da otro panorama. Como dije, acepto todas las cosas que me dijeron. En cuanto a afinidad, hubo cosas que pude haber dicho que dolieron. Es parte del juego y jugaré”, respondió Melody.

A los minutos, rompió en llanto y confesó que no se esperaba nada de esto, especialmente porque creía tener el apoyo de sus compañeros. “Me sorprende, porque dentro de todos los parámetros creo que hice todo bien y que no me meto con nadie. Es un grupo que elegiría, los hubiese elegido a ellos, entonces duele un poco. Estoy sensible y es la primera vez que me sucede esto. No deja de pasarme algo real, por más que sea un juego”, sentenció.