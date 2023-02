Escándalo en El Trece: dos figuras casi terminan a las piñas

Dos figuras de El Trece casi terminan a las piñas mientras la señal del Grupo Clarín sigue luchando para levantar el flojo rating.

El escándalo volvió a apoderarse de la pantalla de El Trece y dos importantes figuras de una de las grandes apuestas de la señal del Grupo Clarín estuvieron cerca de terminar a las trompadas. "No le parto la madre porque estamos en un programa de televisión", se descargó uno de los implicados al contarle lo que sucedió a sus compañeros.

Ante el mal arranque de año en materia de rating, El Trece comenzó a mover fuerte su grilla en busca de mejores mediciones. Uno de los programas que sufrió estos cambios fue El hotel de los famosos, que fue inicialmente pensado para competir con el fenómeno Gran Hermano, pero no logró siquiera acercarse a las cifras que registra el éxito de Telefe. Además del cambio de horario, el reality de El Trece comenzó a mostrar cada vez más polémicas en sus emisiones.

Una de las más recientes alcanzó niveles de tanta violencia que estuvo cerca de terminar a las piñas. Todo comenzó cuando Fernando Carillo, que ya tuvo intensos cruces que varios de sus compañeros, agarró una papa que era parte de la comida del staff. Molesto, Martín Coggi lo enfrentó y le reclamó que no podía ingresar a la cocina a comer lo que no le correspondía. Mientras el exboxeador le marcaba el camino hacia el comedor, Sebastián Cobelli se sumó a Coggi y con un filoso comentario hizo explotar a Carrillo.

Es que el exfutbolista insinuó que el actor venezolano tiene un "hijo bastardo" y a Carrillo no le gustó nada, por lo que le tiró en la cara a su compañero el vaso de agua que llevaba en su mano. Sorprendido por el accionar del actor, Cobelli solo atinó a mostrar en cámara cómo había quedado tras la agresión. Todavía muy enojado, Carrillo se volvió a sentar en la mesa con los "huéspedes" del Hotel y contó qué sucedió.

"Este viene a decirme que tengo un 'hijo bastardo'", comenzó quejándose el actor. Mientras sus compañeros lo escuchaban atentamente, Fernando Carrillo disparó picante: "No le parto la madre porque estamos en un programa de televisión. Fui a agarrar un papita y se pusieron todos locos porque les encanta el show".

El extravagante pedido que hizo un participante del Hotel de los famosos: "Envenenen"

Fernando Carrillo se mostró muy desconfiado de sus compañeros en la segunda temporada de El hotel de los famosos y le hizo un insólito pedido a Mimi Alvarado. "Vigile, por favor", le reclamó el actor venezolano, que no atraviesa un buen presente personal tras su paso por el reality de El Trece dado que se separó de su esposa.

Aprovechando que Mimi fue elegida la gerenta del Hotel (con quien mantiene una buena relación), mientras desayunaba, el actor le hizo un pedido a la dominicana. "Gerente, yo no me voy a estar quejando porque no soy 'chivato', ni delatador, ni nada. Pero, ¿sabés qué? Yo nada más quisiera una servilletita, que es lo único que pedí", le solicitó Carrillo.

Pero lo más inesperado llegó a continuación con un insólito requisito que sorprendió a Mimi Alvarado: "Y vigile, por favor, ya que usted es mi amiga, que no me escupan ni me envenenen la comida". "Estoy preocupado por mi salud, pero tengo a Mimi que es en quién confío", cerró Fernando Corrillo, polémico.