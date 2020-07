Escándalo en Bake Off: El cuñado de Samanta la acusó de estafadora

Siguen los problemas para Samanta Casais, la pastelera controvertida del reality "Bake Off", que sumó una nueva denuncia en su contra. En esta ocasión, su cuñado la acusó de estafadora. "Me vendió un fondo de comercio que ya había vendido a otro", sentenció el familiar indignado.

Abel Cancela, cuñado de la competidora descalificada, relató la fraudulenta historia de cómo acabó llevando a la Justicia a Casais. Por lo revelado, le habría vendido un local comercial en 2017 que ya tenía otro dueño. El conflicto aún sigue en proceso.

"Consecuencia de todo esto yo termino vendiendo el local porque aparece el verdadero dueño. Los problemas me fueron superando y tuve que cerrar", señaló Abel en el programa "Informados de todo" (América) Y sumó: "La veía una vez a la semana, tenía poca relación con ella. Me inspiraba total confianza y después me encuentro con esto".

Por último, el cuñado fulminó a la competidora con una dura sentencia sobre su mala jugada: "Cuando me venden el local me llama una persona diciendo que era el verdadero dueño del local. Previo a que me lo venda a mí se lo había vendido a él".