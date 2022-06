Escándalo: el esposo de María Fernanda Callejón la engañó "con la novia de un famoso"

Ricky Diotto estaría íntimamente relacionado con la novia de un famoso y resuena la infidelidad a María Fernanda Callejón.

María Fernanda Callejón habría sido víctima de la infidelidad de su esposo. Ricky Diotto estaría saliendo con la novia de un famoso y ese sería el verdadero motivo de la separación de la actriz y el cantante. Aunque el exesposo de la artista insistiera en que no hubo terceros en discordia ni nada que se le parezca, los rumores sobre su relación con la pareja de otra figura del espectáculo crecen a pasos agigantados.

Karina Iavícoli es quien reveló en Socios del Espectáculo la información relacionada al amor de Ricky Diotto con la novia de un famoso. La panelista del programa de El Trece aseguró: "Él mantendría una historia con una chica, cuyo nombre empieza con M.". Sin embargo, no se animó a dar el nombre. Cabe recordar que fue ella quien anunció la separación de María Fernanda Callejón hace varios meses, hecho que fue desmentido por los protagonistas pero que se confirmó en las últimas horas.

Pero eso no es todo, la periodista agregó: "Él tendría la relación con esta persona, que lo está esperando hace un montón, porque realmente puedo atreverme a decir que están enamorados. La que lo está esperando sale con un mega, ultra famoso. Así que cuando él termine de arreglar toda esta situación nos vamos a enterar con quién estaría teniendo esta relación Ricky Diotto". De hecho, los chats que salieron a la luz tiempo atrás dejaron en evidencia que el exesposo de María Fernanda Callejón insistía en aclarar que con la actriz ya dormían en cuartos separados y que no pasaba nada entre ellos desde hacía mucho tiempo.

El comunicado de Ricky Diotto sobre la separación con Callejón

Apenas se supo que María Fernanda Callejón se separó, Ricky Diotto utilizó sus redes para emitir un comunicado al respecto y detalló cómo fue la historia de amor entre ambos. Asimismo, aclaró que el motivo no tiene absolutamente nada que ver con la participación de alguien más: "Acá no hubo terceros, infidelidades ni nada que se le parezca, simplemente no somos los mismos de siempre y no podemos continuar en este camino que no le está haciendo bien a nadie. Por eso con Fer estamos tomando la decisión de separarnos y seguir adelante, cada uno con su vida, teniendo como prioridad la felicidad de Giovanna. Siempre vamos a ser familia y yo voy a estar el resto de mi vida agradecido por todo lo que hemos construído juntos, dimos hasta la última gota por este amor y por esta relación, eso nos tiene que dejar tranquilos y en paz. Gracias de corazón por seguir nuestra historia y scompañarnos desde siempre con mucho amor y respeto".