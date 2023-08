Escándalo con la productora de Tinelli por ofrecer retiros voluntarios: "Nos estamos fundiendo"

La Flia, la productora de Marcelo Tinelli, está en plena crisis luego de que se filtre que ofrece retiros voluntarios a sus trabajadores. Todos los detalles del escándalo que rodea al conductor y gerente de programación de América TV.

Marcelo Tinelli volvió a estar en el ojo de la tormenta por un escándalo vinculado a su productora La Flia. En las últimas horas, se filtró que les ofrecieron retiros voluntarios a sus trabajadores, decisión que no cayó para nada bien, por lo tanto, tendrán una reunión clave con el Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (SATSAID).

En la antesala del debut de Bailando por un sueño en América TV, Marcelo Tinelli debe participar de una reunión clave pautada para el lunes 28 de agosto a las 11 de la mañana. El motivo es rever la propuesta que hizo de manera unilateral la productora La Flia perteneciente al conductor, ya que propuso retiros voluntarios "con un número espantoso, muy bajo", según indicaron a El Destape desde el SATSAID.

Uno de los detalles de esta polémica propuesta es que ofrecen un 50% de la indemnización que le correspondería a los trabajadores que están a la deriva por esta situación. "Nos estamos fundiendo", dijeron desde la empresa a los trabajadores para justificar la decisión de los retiros. Sumado a eso, se reveló que la productora "está mal de plata y el programa debería haber salido ya en junio".

Meses atrás, Marcelo Tinelli fue denunciado públicamente por Sonia Savinell y Déborah Turza, quienes integraron el jurado del reality show Canta Conmigo Ahora que condujo hasta fines del 2022 por El Trece. "Dejaron de pagarnos sin ningún tipo de explicación. hay todo un mes que todavía no cobramos y no nos dan ninguna explicación ni algo concreto. Ya me parece grave", habían expresado en marzo de 2023.

Por el momento no se revelaron más detalles sobre este tema, pero el lunes 28 será muy importante para definir qué es lo que va a pasar con estos trabajadores. La reunión será entre el SATSAID y directivos de la productora La Flia, entre ellos Federico Facello, gerente general; y Fabián Scoltore, socio de Tinelli.

Otro problema para Tinelli: la figura que deja un programa de América TV

Las malas noticias para Marcelo Tinelli no cesan. Luego de posponer una vez más el inicio del Bailando 2023, el gerente artístico de América TV ahora debe lidiar con la renuncia de una de la figuras del canal. La baja es sensible debido a que forma parte de uno de los programas por lo que apostó el conductor de ShowMatch y que hizo repuntar el rating del canal.

Se trata de uno de los integrantes del panel de El Diario de Mariana (DDM). La conductora regresó a la televisión con el formato que supo tener en El Trece, pero con un panel renovado. Este año acompañan a la nieta de Mariano Mores los periodistas Martín Candalaft, Ceferino Reato, Mariano Yezze, Pepe Ochoa, Franco Torchia, Andrea Taboada, la abogada Elba Marcovecchio, y el politólogo Octavio Majul, hijo de Luis Majul. Pero uno de ellos muy pronto abandonará el ciclo.

Según confirmó Marina Calabró, Ceferino Reato ya avisó que va a terminar su vínculo con el ciclo el 31 de agosto. "Así que podemos disfrutarlo hasta allí", indicó la columnista de espectáculos del programa radial de Jorge Lanata en Mitre. Luego de lanzar la primicia, la periodista reveló que sus fuentes en la producción de DDM le dijeron que los motivos de la renuncia es el rumbo que tomó el programa.

"La agenda de casos policiales de archivo le queda lejos en cuanto a su esfera de interés y de lucimiento, y la verdad tiene razón", precisó Marina. "Pensó que el programa se iba a basar en los hechos del día, en la actualidad", agregó la hija de Juan Carlos Calabró.