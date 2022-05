Es titiritero hace 46 años, ganó en Los 8 Escalones y quiere recorrer el país: su emotiva historia

Horacio se llevó el millón de pesos y conmovió a todos por contar para qué utilizará el dinero.

En la edición de Los 8 Escalones de este jueves por la tarde en El Trece, uno de los participantes relató de qué trabaja y cuál es el motivo por el cual quiso llevarse el millón de pesos. La emotiva historia conmovió a todos y coronó el juego tras llegar a la final y ganar.

Horacio es titiritero hace 46 años y se presentó en el programa con el claro objetivo de ser campeón. Su nombre artístico es "Rulito", sobre el cual consideró que es "descabellado" por ser pelado -allí señaló su cabeza- e interpreta varios personajes en las decenas de presentaciones que hace frecuentemente: "Toda una vida, desde los 16 años", remarcó sobre su permanencia en la actividad y luego de que Guido Kaczka le preguntara a qué se dedicaba.

"¿Con la mano?", consultó curiosa Carmen Barbieri, y él respondió que sí. "No hago mucho teatro con el títere sino que lo ven y me ven a mí", explicó el concursante oriundo del barrio porteño de Villa Crespo, quien agregó: "El títere tiene movimiento, entonces yo acompaño el movimiento y lo que va diciendo con el gesto".

Al respecto, el conductor de Los 8 Escalones se sorprendió y le expresó: "Hace 46 años que hacés lo que te gusta, Horacio...". "Mejor imposible", contestó cuando rápidamente Guido quiso saber qué haría en caso de ser el ganador del millón de pesos.

La historia conmocionó a todos y deslizó que quiere recorrer el país por una particular cuestión: "Con la gente que trabajo quiero ir por el país a escuelas públicas y financiar con el millón para poder hacerlo gratis. La verdad que no hay mucho teatro, está todo concentrado acá en Buenos Aires y los chicos necesitan esto de recibir una obra, un títere, una risa", relató.

Horacio añadió que trabaja mucho en escuelas y sus espectáculos son "didácticos, una vez que termina yo recorro las aulas con un títere y juego con ellos, Ver al actor, ver al títere, se emocionan y quieren sacarse una foto. Es bello", cerró sobre su actividad. Luego de una buena performance llegó a la final y ganó el millón de pesos para su alegría.

Frente a la clásica pregunta de Guido Kaczka sobre la posibilidad de volver por los dos millones aseguró: "Sigo porque la verdad que me divertí mucho, la pasé bárbaro, me encantó". Sin embargo, la chance se derribó esa misma jornada ya que en la edición nocturna del programa no pudo llegar a la final.

Ganó dos millones en 24 horas y su historia emocionó a Guido Kaczka

Mariano, quien había ganado el millón de pesos la noche anterior, quedó en la historia de Los 8 Escalones por ganar dos millones en menos de 24 horas. El participante, quien emocionó a Guido Kaczka, reveló qué va a hacer con el dinero y pese a haber continuado por los tres millones, no pudo llegar a la final.

La final fue entre Mariano y Gimena y la última pregunta la hizo el caricaturista Jorge De Los Ríos, jurado invitado. "Según el doblaje latino, ¿cómo se llama el gato de voz finita e infantil de la pandilla de 'Don Gato', clásico dibujo animado de los años 60?", preguntó.

La respuesta correcta era Benito y Mariano celebró enérgicamente la obtención de los dos millones de pesos. "¡Vamos! Por vos Valen", expresó Mariano mientras se puso a saludar a todas las personas que participaron del programa y al jurado. Luego continuó y dijo para qué quería usar el dinero.

"Para Juli y para Valen (sus hijas). Voy a poder ir a ver a Valentina a Estados Unidos con mi esposa, por eso quería este millón", destacó para la emoción del conductor de El Trece, mientras observaba a la producción agradeciéndoles.