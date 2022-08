Es ciego y dejó atónito a Guido Kaczka en El Trece: "No alcanza"

Guido Kaczka quedó conmocionado con la participación de un concursante ciego que formó parte de Los 8 Escalones, programa transmitido por El Trece. Así fue el emotivo momento que se vivió en el canal.

Guido Kaczka fue sorprendido en Los 8 Escalones del Millón. En la edición que tuvo lugar el pasado miércoles 10 de agosto, un participante ciego contó su historia personal, dejó impactado al conductor y causó emoción en el programa de El Trece.

Antes de comenzar con las habituales preguntas y respuestas, Guido presentó a un concursante que se animó a formar parte del ciclo de entretenimiento. "Joaquín Villanueva tiene 22 años y es estudiante de la carrera de psicopedagogía. Le falta cursas una materia para recibirse", comentó.

El concursante tomó la palabra y contó en detalle todo lo que estudia: "Sí, estoy aprovechando el tiempo libre para hacer cursos porque mi sueño es poder entrar en un banco. Estudio psicopedagogía para ayudar a personas mayores y voy a hacer el curso extensivo para ser operador informático, que también me sirve para trabajar en un banco". Y agregó: "Otra alternativa es trabajar en hoteles y para eso estoy haciendo el curso de masajes. Voy a hacer el curso de recreación y el traductorado de portugués".

Tras escucharlo atentamente, el presentador de Los 8 Escalones reaccionó con sorpresa y le marcó: "Ah, no te alcanzan las 24 horas, Joaquín". "Sí, sí, alcanza, alcanza", respondió Joaquín, que se mostró entusiasmado. "¿Y qué materia te falta para recibirte?", indagó Kaczka. "Prevención y orientación psicopedagógica".

Joaquín contó por qué decidió participar de Los 8 Escalones del Millón

Como lo hace con cada participante, Guido Kaczka le preguntó a Joaquín Villanueva qué haría si ganara el premio económico de Los 8 Escalones: "¿Y con el millón de pesos qué harías?".

Joaquín: "Colaboraría con mi madre a refaccionar la casa para poder generar otra entrada más, ya que siempre la tuvo que remar sola. No siempre, pero hace un montón. Estaría muy bueno y ayudaría un montón, la verdad".

Guido Kaczka: "Vive en Liniers y se destaca hablando al revés".

Joaquín: "Me decís cualquier palabra o una oración y empiezo desde la última letra de una palabra y termino con la primera".

Guido Kaczka: "¿Pero lo hacés porque querés o con cada cosa que escuchas la cabeza te piensa?"

Joaquín: "No, empecé a los 8 porque estaba aburrido. Empecé a improvisar con las palabras. Salió, pero no es que lo hago todo el tiempo".

Se quedó sin casa y emocionó a Guido Kaczka en Los 8 Escalones

A modo de presentación, el conductor del ciclo televisivo contó un poco a qué se dedica el participante: "Horacio es carpintero, tiene un taller en su casa y vive en San Fernando. Es un buen ambiente para trabajar en San Fernando con la madera". "Sí, todo lo que es San Fernando o Tigre se trabaja muy bien ahí", precisó el hombre.

En tanto, Guido señaló que Horacio tiene dos hijos y que "en su tiempo libre pasa música en la radio de San Fernando". "Así es, estoy en la emisora San Fernando. De paso le mandamos saludos a toda la gente de FM Sensaciones", relató el concursante. Finalmente, el presentador le hizo la tradicional pregunta que suele hacer en el programa: "¿Con el millón qué harías?".

"Con el millón, refaccionaría la casa ya que la última tormenta porque me llovió en todos lados menos en la cocina", comenzó Horacio, que rápidamente se emocionó. "Básicamente, vivimos en la cocina porque me llovió en toda la casa. Sería para arreglar la casa , el techo y el auto, que me lo chocaron hace tres meses y todavía no lo pude arreglar". "Horacio, mucha suerte", le deseó Guido.

Lo cierto es que el participante llegó al duelo decisivo de Los 8 Escalones y logró ganar el millón de pesos. Frente a esto, el presentador de El Trece le marcó: "Horacio, te sensibilizaste...".