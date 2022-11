Ernestina País explotó contra Gran Hermano: "Me parece perverso"

Ernestina Pais opinó sobre las polémicas que se viven en Gran Hermano y se despachó durísima. Qué dijo la presentadora.

Ernestina Pais se metió sin filtro en la polémica que se generó alrededor de Gran Hermano y dejó varias declaraciones muy fuertes, fiel a su estilo. "Me parece perverso", comentó con sinceridad la conductora sobre las situaciones de homofobia y violencia que se están viviendo en la casa más famosa del país desde el regreso del popular reality a la pantalla de Telefe.

Gran Hermano volvió a la televisión argentina tras varios años y el público acompañó este regreso desde el principio, hace ya más de un mes. Sin dudas uno de los motivos de los buenos números de rating que está registrando es que el reality no escatima en polémicas y controversias, con bastantes situaciones repudiables.

Quien se metió de lleno en el tema fue Ernestina Pais, que dio su picante opinión en diálogo con el cronista de Intrusos. "Me parece muy loco que si la idea de meter a la casa de Gran Hermano a los chicos con ese mensaje polémico, tendría que haber sido por lo menos para poder debatir el tema y ver por qué no podes decir que un bisexual te da asquito o perseguir a alguien porque es gay", comenzó explicando la presentadora.

En ese sentido, Pais apuntó contra la producción al asegurar que "hace agua" si no propicia el debate ante esas declaraciones fuera de lugar. "Si vas a meter ese discurso horrible en la casa, tiene que servir para bajar una línea sobre eso, y no lo están utilizando para eso", agregó al respecto, además de reconocer que "están todos locos" en la presente edición de GH.

Sobre el formato del reality, Ernestina Pais aseguró que le parece "impecable", aunque también opinó que como idea es "bastante tenebrosa". "Pibes, que un poco dependen de cómo se los edite después, quieren caer bien a la producción... y eso me parece perverso como trato. Me parece que están jugando un poco con la cabeza de esos pibes", concluyó la ex presentadora de CQC.

Los rumores de infidelidad por parte del novio de Julieta Poggio

Todo comenzó cuando una usuaria de Twitter, llamada Martu Novas, contó que vio a Lucca con otra chica en un boliche: “Ayer fui a Bayside de casualidad con el novio de Juli Poggio y se estaba besando con otra. Por favor, que la reina se entere y lo cague en televisión abierta”. Inmediatamente, el tweet se volvió viral y fue entonces cuando Jazpincita decidió ir a la casa a hacérselo saber.

Además, la usuaria publicó una foto en la que se puede ver a Lucca en el boliche, al lado de una chica que aparece con el rostro tapado. La joven en cuestión es Sofía Busto, una amiga en común entre Julieta y su novio. Más tarde, la joven rompió el silencio en diálogo con Estefanía Berardi y aseguró: "Nada que ver. Es mi amigo desde hace años y no sé por qué lo quieren difamar con cosas que nada que ver. Si lo conocieran sabrían que nunca le sería infiel a Ju y la relación que yo tengo con Juli también”.