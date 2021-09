Érica Rivas rompió el silencio sobre su salida de Casados con Hijos: “Un horror”

La actriz se sinceró sobre la situación mediática que vivió tras su salida de la obra teatral. Érica Rivas habría terminado en mala relación con Guillermo Francella.

Érica Rivas abrió su corazón y se refirió a la polémica que se generó tras su salida de la versión teatral de Casados con Hijos. En su descargo, la actriz hizo alusión al rol de los programas de televisión dedicados a los conflictos entre famosos y a su reticencia a formar parte de ellos.

“El periodismo de chimentos es un mundo con el que no tengo nada que ver. Imaginate lo que fue para mí todo el año pasado, estar en esos programas en los que nunca participé, ni quiero participar, ni participaré, un horror. Además no tengo estrategia, no ando especulando”, comenzó su descargo Rivas, en diálogo con La Nación, y mostró su desencanto con haber estado en la mira del amarillismo por su salida de Casados con Hijos.

Rivas continuó su discurso en referencia a la facilidad con la que algunos colegas manejan su costado mediático: “Hay gente que dice: ‘Cuando me digan esto, voy a decir esto otro’, pero a mí no me sale. Me cuesta mucho hablar de mí si no es por un trabajo. Soy una persona re común, no siento que le pueda interesar a alguien mi intimidad, mi vida cotidiana. Y mi trabajo no tiene nada que ver con esos programas. Quien tenga ganas de estar, está perfecto, pero yo no. Me hacen muy mal y me ponen muy nerviosa”.

“Te juro que ver que mi trabajo alcanzó semejante nivel de popularidad gracias a Casados con hijos para mí es algo hermoso, siempre lo fue y siempre lo dije. Porque muchos pudieron ver mi forma de actuar, y yo pude mostrarles quién era, lo que sabía hacer”, soltó sobre la importancia del ciclo de Telefe en su carrera y concluyó: “Ese programa fue un regalo del cielo. Los memes, la gente que copia a María Elena, que todavía la tienen tan presente, me encanta”.

Érica Rivas y el feminismo en el cine

En una entrevista con Jazmín Stuart y Mariano Hueter, Érica Rivas reveló cuán difícil es ser feminista en la industria del cine. “Lamentablemente en este tema me siento muy sola. Creo que el patriarcado está en todos lados, incluso en nosotras y eso es algo que hay que pensarlo todo el tiempo. Y saber todo el tiempo que estas loca, que sos una rayada, que sos una pesada, que sos una intensa”, lanzó.

“El tema de la edad es otro factor de opresión. Las mujeres cuando somos grandes, somos indeseables. El otro día me dijeron en el porno que está el término MILF, que es una categoría de las madres. En los hombres no hay. Otra cosa que pasa es que somos las mujeres las que compramos las entradas al teatro y al cine”, cerró al respecto.