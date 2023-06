Entrevistaron a un hombre que dejó mudos a todos en el programa de Rial en C5N: "Viagra"

En Argenzuela ocurrió un blooper inesperado en pleno vivo por C5N. La reacción de los integrantes del programa de Jorge Rial.

Una inesperada situación tuvo lugar en Argenzuela, el programa de Jorge Rial que se emite por C5N. El cronista del ciclo se encontraba en la vía pública haciendo notas vinculadas a las tendencias más buscadas en Argentina, interceptó a un hombre, quien respondió de la manera menos pensada.

Argenzuela que originalmente conducía Jorge Rial sufrió modificaciones por los problemas de salud del periodista. Es por eso que actualmente Diego Brancatelli está al frente del ciclo, junto a los mismos panelistas de siempre, y en la emisión del jueves 1 de junio protagonizó un insólito momento al aire.

El notero Renzo Berecoechea estaba haciendo entrevistas a personas al azar para hablar de algunos temas virales en las redes sociales, como por ejemplo, que Al Pacino será papá a los 83 años. "Decime ¿te cae bien la noticia? ¿Te sorprende, no te sorprende? ¿Cómo lo tomás?", preguntó el periodista.

"Desde que se inventó el viagra cualquier puede culear", expresó el hombre, quien se retiró del móvi ni bien lanzó esa frase. Esta situación generó una efusiva reacción por parte del estudio de Argenzuela y Diego Brancatelli concluyó la cobertura inmediatamente. "Por favor... no hay más palabras. Chau Renzo. Sin palabras", señaló con notable sorpresa mientras los panelistas estallaron de risa.

Diego Brancatelli y Paulo Kablan rompieron el silencio tras su cruce en C5N

Paulo Kablan y Diego Brancatelli dieron la cara en Argenzuela por C5N después del fuerte encontronazo que tuvieron en la emisión anterior. El experto en policiales contó en su cuenta de Twitter que en el último bloque del ciclo decidió retirarse del estudio por la discusión que habían tenido en el corte.

"Tengo quince años de panelista, de discutir y debatir fuerte. Desde hace siete, ocho días estoy como conductor y tengo mucho que aprender, que prepararme, es la autocrítica que hago. Tengo otro rol hasta que vuelva Jorge Rial", comenzó su descargo Brancatelli en vivo. Y agregó: "A Paulo le molestó que en cada información que daba yo tuviera una postura con una mirada distinta sobre determinados temas. Aún así lo llamé a la noche porque esto no tiene que pasar, no es personal. Lo que quiero que quede rigurosamente claro es que yo jamás defendería a un chorro".

Paulo Kablan le respondió en vivo a su colega y demostró que hicieron las paces. "Fue una mecánica de presentar la información que a mí no me gusta. Me enojé, no sé si estuvo mal o bien, pero me enojé. Y se terminó, ya está. Terminó ahí y le tengo el respeto y el cariño de siempre", soltó el periodista.