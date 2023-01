Entra gente nueva a la casa de Gran Hermano: quiénes son

Filtraron que habrá nuevos ingresos a la casa de Gran Hermano. Ángel de Brito adelantó que una o dos personas entrarán para sorprender a los participantes del reality de Telefe.

En la casa de Gran Hermano se esperan varias sorpresas. En las últimas horas, Ángel de Brito causó sensación en la TV argentina y adelantó que entrará nueva gente, por lo que los fanáticos del reality de Telefe podrán contar con más momentos de entretenimiento.

En la transmisión de LAM (América TV) del pasado viernes 27 de enero, De Brito aseguró que habrá más ingresos a la casa de GH. Incluso, indicó que la producción de Telefe ya tiene en mente a uno o dos artistas argentinos de renombre para que tengan una entrada inolvidable y sorprendan a los concursantes del programa.

"Lali Espósito es una de las posibles integrantes... las chicas (NdeR: de Gran Hermano) se mueren...", señaló Ángel. Y luego agregó: "Y el otro..., hay que ver si pueden por la agenda porque los dos están trabajando mucho, es Abel Pintos". De esta forma, y según explicó el animador, los dos músicos son apuntados por el canal para que canten y hagan bailar a los participantes.

Abel Pintos y Lali Espósito podrían entrar a la casa de Gran Hermano.

De todas formas, el conductor señaló que tanto Lali como Abel aún no están confirmados y que los directivos de Gran Hermano deben definir varias cuestiones previas. Esta no sería la primera vez que una personalidad famosa ingrese a la casa: en ediciones anteriores entraron por un rato Diego Maradona, Chayanne y a Ricardo Montaner.

El hermano de "Alfa" y el explosivo comentario sobre Camila de Gran Hermano

Sergio Santiago, el hermano de Walter "Alfa" Santiago de Gran Hermano, se refirió a los fuertes rumores que vinculan al participante de 61 años con Camila Lattanzio, de 21. En medio de especulaciones que indican que están por comenzar un romance adentro de la casa, analizó qué es lo que observa desde afuera.

"Para mí se le fue un poco de las manos. Yo no sé si estaba jugando con mi hermano, o lo estaba tomando como el padre y ahora quiso mezclar las dos cosas, el juego y eso, y por eso se le está yendo de las manos", sostuvo Sergio en diálogo con A La Barbarossa, el programa conducido por Georgina Barbarossa por Telefe. En una de las emisiones de Gran Hermano, "Alfa" y Camila admitieron lo que estaba pasando entre ellos.

"¿Vos crees que 'Alfa' te ve como una hija?", le preguntó Gran Hermano a Camila en uno de los llamados al confesionario. "No, me ve como una mujer", contestó la joven de 21 años. Misma situación ocurrió con Walter, quien dijo que tenían una relación de dos personas adultas y remarcó: "No es mi hija".

Al margen de los rumores de romance, el hermano de "Alfa" aseguró: "Ella no le pone los puntos porque es un juego. Si ella no le pone los puntos, se despega de la persona más fuerte de la casa, y se queda sola". Georgina Barbarossa también dio su parecer y expresó no estar de acuerdo con las actitudes de la joven: "No me parece limpio el juego que está haciendo. No me gusta".