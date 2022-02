Enrique Pinti y un pedido desesperado: "Por favor"

Enrique Pinti la pasa muy mal e hizo un pedido desesperado a sus más cercanos en las últimas horas.

Enrique Pinti transita horas dramáticas en su vida y el estado de salud es muy delicado. Depresivo, con problemas económicos y casi abatido, el actor y humorista de 82 años sobrevive como puede y, de paso, les hizo un reciente pedido íntimo a sus allegados.

Todos los detalles acerca del estado del animador y comediante los brindaron en El Run Run del Espectáculo, por Crónica HD. Allí, entre el conductor y los panelistas aportaron mucha información con relación a lo que le ocurre al protagonista.

El dramático pedido de Enrique Pinti: "Por favor"

En Crónica, Raúl Martorel fue el que trató este tema tan especial y despejó algunos rumores al respecto. Como parte del programa, el periodista aseguró que "se está evaluando a Enrique por la depresión que estaba pasando y que está avanzando muchísimo".

Con relación al escritor, dramaturgo y director teatral, Martorel señaló que él "además pide por favor que, en este proceso que es muy lento, no se diga más que está quebrado económicamente ni que está secuestrado, como se ha dicho por muchísimo tiempo".

Y concluyó con que "Enrique es un tipo muy fuerte, así que va a salir de eso que está pasando".

Qué le pasa a Enrique Pinti

Si bien hasta hace poco tuvo fuertes cruces mediáticos con otras figuras de la actualidad argentina como Susana Giménez y L-Gante, las fuertes palabras del artista quedaron a un costado cuando se conoció públicamente lo que le ocurre en el día a día.

"Drama y dolor de Enrique Pinti. Ha sobrevivido a una pandemia que ha golpeado muy fuerte en su vida", comenzó Karina Mazzocco en A la Tarde (América TV) antes de que la panelista Débora D'Amato lanzara información sobre el estado del actor.

"Hay varios factores que preocupan a su círculo más íntimo: sufrió hace muy poco la pérdida de un amigo muy cercano, entonces para muchos tiene que ver con una cuestión emocional. Sucedieron determinadas cosas que hacen que quienes lo quieren estén muy preocupados", detalló la ex Intrusos (América).

Además, como parte del informe enviaron a un cronista a hablar con algunos vecinos de Pinti, quienes confirmaron que está viviendo una pesadilla. "Lo que está pasando es cierto. Está deprimido, no se lo ve mucho en el barrio y es por un montón de factores", señalaron al aire.

"Hace rato que no lo ven y las últimas veces que lo vieron estaba un poco caído. Recientemente falleció un amigo muy cercano a él, que era como un hermano, y emocionalmente lo golpeó", agregó D'Amato sobre el estado anímico, por lo que añadió que "todo lo que influya a nivel emocional repercute en la diabetes, enfermedad de Enrique tiene".

Por si fuese poco, el factor económico también golpea al artista. Lejos de aquellas épocas en las que colmaba los teatros con su sola presencia para los famosos monólogos, últimamente no le fue tan bien, no conservó tanto público entre las nuevas generaciones y su rédito monetario cayó mucho.

Tanto es así que él mismo reconoció que vive "con lo justo, con el agua al cuello". Al respecto, D´Amato sentenció: "No sólo no llenaba, no llegaba a cumplir los lugares mínimos para que visualmente se sintiera bien en el momento... Ahí estaba empezando la pandemia, después llegó y vino la debacle económica causada por no poder salir".