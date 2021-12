Enojada, Karina Mazzocco le soltó la mano a Susana Giménez: "¿Qué fuiste a hacer a París?"

La conductora de las tardes de América TV increpó a Susana Giménez durante un picante informe que expuso a la diva de los teléfonos.

Luego de tomar partido en el Wandagate, Susana Giménez volvió al país y fue recibida por la prensa de espectáculos para dialogar sobre su viaje. Pero las preguntas de un cronista de América TV la incomodaron, logrando que Karina Mazzocco -conductora de las tardes en la señal abierta- lanzase un fulminante comentario para criticarla.

Mazzocco presentó el informe e inmediatamente después pudo verse como la diva de los teléfonos mostró una conducta evasiva a las preguntas del notero, respecto a una versión de que Susana había echado a su nieta Lucía de su casa. “Que se yo…¡No me gustan las cosas que me preguntás! ¡No te voy a decir más nada!”, dijo la conductora de Telefe.

Después, el cronista le preguntó si hubiera querido entrevistar a Eugenia "La China" Suárez y Susana le respondió molesta: “¡No me preguntes más! ¡Sos muy chusma vos! ¡Si me gusta algo lo hago! Chau”. De vuelta al piso, Mazzocco hizo su descargo y fue implacable con la conductora macrista que se negó a ser entrevistada.

"¡Yo amo a Susana Giménez y creo que así va a ser toda la vida! Porque tiene autenticidad…y esto es autenticidad y la banco mil millones. Pero, Susana ¿vos qué fuiste a hacer a París? Fuiste a que te cuenten qué fue lo qué pasó en ese matrimonio. Entonces ¿Está mal que nosotros preguntemos? Si te molesta una cosa u otra ¡Estamos haciendo periodismo, Susana! Con todo respeto y cariño te lo digo ¡hacemos periodismo!", sentenció Mazzocco, picante.

Y, lapidaria, retrucó: "¡Si vos supieras la cantidad de información que llega a nuestra producción y nosotros no la pasamos al aire! ¿Sabés por qué? ¡Porque no hacemos chusmerío! Porque chequeamos, y recién ahí hablamos. Así que, con todo mi amor, Susana, no ¡Chusmerío no, es un programa de espectáculos con información!".

Susana Giménez viajó por primera vez en clase turista

La aerolínea en la que "La Su" viajó a París vendió dos veces su pasaje en bussiness o primera clase, y para darle una solución al problema administrativo le ofrecieron tres asientos para ella sola en la primera fila de "clase económica". De esta forma, Susana Giménez viajó por primera vez en su vida en turista y, según testigos, decidió tomárselo con humor y disfrutar de esta "experiencia" en su regreso al país.

Minutos después de pisar suelo argentino, Susana enfrentó a distintos medios que la estaban esperando y aclaró que no se iba a sacar el barbijo que llevaba puesto porque no estaba maquillada después de 14 horas de vuelo. En diálogo con la prensa, la conductora comentó que tiene pensado volver a la televisión recién en marzo del año que viene y aseguró no saber sobre las repercusiones de la entrevista, en las que fue muy criticado el filtro que se usó en la imagen que le hacía lucir el pelo de un color muy extraño.