Enfurecido, Rodrigo Noya quiere dejar El Hotel de los Famosos: los motivos

Rodrigo Noya ya armó la valija y está considerando abandonar El Hotel de los Famosos.

Rodrigo Noya pasó unos días muy difíciles en El Hotel de los Famosos, el nuevo reality show de El Trece. Durante estos últimos episodios, el actor fue nominado, por voto de sus compañeros, como una de las posibles figuras para abandonar del programa próximamente. Con el correr de los días, el ambiente se vuelve cada vez más competitivo. Es por esto que Noya armó las valijas, dispuesto a irse dentro de muy poco.

Además de estar encerrado en una casa durante varias semanas con personas que no conoce, cumpliendo desafíos y con las cámaras filmando todo lo que hace, la exestrella de Hermanos y Detectives tiene que aguantar que gran parte de sus compañeros lo haya nominado para abandonar el hotel. Harto de toda esta situación, Noya contempla ponerle un punto final a su participación y volverse a su casa.

Recientemente, Rodrigo había estado a punto de tener que irse. Aunque se le dio otra oportunidad, parecería no estar pasándola nada bien. “¿Estás preparado? ¿Querés decir algo o preferís quedarte callado?”, le preguntó “El Chino” Leunis, conductor del programa. “Nada más. Sí, gracias”, respondió Noya con un gesto de seriedad. En otro de los clips del backstage, expresó: “Me paro y me voy. No tengo ganas de hablar con nadie”.

Cuando uno de sus compañeros, Imanol Rodríguez, intentó detenerlo al verlo yendo al sector del Staff con la valija en su mano, Noya le dijo: “Me voy. Me voy ahora porque no aguanto más”. “No, amigo…. Pero es un juego, man”, le respondió Imanol con la intención de retenerlo. Con total firmeza, Rodrigo declaró: “No, ya no es un juego”.

Al poco tiempo después, Leunis lo detuvo y lo increpó: “Me veo en la obligación de preguntarte, necesito que me digas algo”. “Es que no tengo muchas palabras, ya está. Quiero ver cuántos de ellos después vienen a hablarme de vuelta como vinieron ayer. No pienso hablarle a ninguno, simple. Mucha falsedad, mucho caretaje, estoy podrido. Ninguno tiene huevos, parece”, se quejó el actor.

La salida de Nicolás Maiques de El Hotel de los Famosos

Recientemente, Noya y Nicolás Maiques habían sido nominados como los dos posibles para abandonar la competencia. Aunque Rodrigo obtuvo varios votos en contra por parte de sus compañeros, finalmente Maiques fue quien abandonó el hotel. “Gracias a cada uno, fueron muy cálidos siempre. Traer alegría es lo mejor que puede pasar porque esa es mi profesión. Amé traer alegría y amé esas charlas con ustedes”, dijo antes de despedirse.