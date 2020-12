La pandemia a causa del coronavirus sigue presente en todo el mundo. Pero ahora, después de varios meses con las medidas preventivas tomadas y las cuarentenas llevadas a cabo en los diferentes países, comienza a hablarse de diversas campañas de vacunación. Una de las más discutidas es la Sputnik-V, repleta de fake news en los últimos meses.

Por esa razón y luego de las declaraciones de Vladimir Putin en relación a los pacientes de más de 60 años (todavía no se vacunó), Pepe Gil Vidal le consultó al periodista Nicolás Trinchero, actualmente en Rusia: "Nicolás, ¿qué podemos decirle a la gente? A partir de esta declaración del presidente ruso, ¿quiere decir que no se le puede poner a personas mayores de 60 años?".

Más allá de todo lo que se dijo, intentó llevar algo de calma: "Lo que se puede especificar es que la fase de voluntarios, para ese rango etario, comenzó un poco después que lo que empezó con el resto de la población. Con los menores de 60. Sí hay gente mayor de 60 vacunados con la Sputnik y, hasta el momento, las informaciones hablan de muy buenos resultados en ese sector de la sociedad". Y agregó: "Lo que hay que esperar son los resultados oficiales que, según dijeron desde el ministerio de Salud, van a informarlo entre el 20 y el 31 de diciembre".

Fue Sandra Borghi, de TN, quien interrumpió la conversación: "Nicolás, para nosotros fue una sorpresa enorme. La verdad que hoy se habla de esto. Para ustedes no...". Y Trinchero, sumó: "No, claro que no. Nosotros ya sabíamos que había gente de esa edad vacunándose como voluntarios y sabía que venía funcionando bastante bien. Tuve la oportunidad de hablar con una señora de 82 años, voluntaria, vacunada durante el mes de octubre y hasta poco después, no había problemas".

El conductor, buscando que la nota concuerde con los dichos del canal durante los últimos meses, insistió: "Tengo que ir ya a otro puesto urgentemente, te ruego brevedad en la respuesta. Rusia fue el primer país del mundo en empezar a vacunar, ¿la gente se está vacunando?". Y sin dudarlo, el joven que se encuentra en tierras rusas sentenció: "Sí, hay gente vacunándose. Hasta el momento, entre voluntarios, trabajadores de la salud y gente que formó parte de la campaña de vacunación masiva, son más de 200 mil personas".

