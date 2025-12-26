En TN intentaron dibujar la crisis de Milei pero la Navidad los deschavó: "Como ven".

En plena Navidad, la pantalla de Todo Noticias (TN) intentó analizar el cierre de año, pero los propios datos presentados en el piso terminaron por demoler cualquier intento de "dibujar" el impacto de la recesión económica del gobierno de Javier Milei.

Durante la emisión especial del programa ¿La Ves?, conducido por Guadalupe Vázquez, la realidad del bolsillo se impuso sobre el relato. El momento de tensión se dio cuando el consultor Jorge Giacobbe, invitado al ciclo, compartió las cifras de su último relevamiento sobre el comportamiento de los argentinos en estas fiestas.

"Casi el 59% de los encuestados diciendo que no iba a comprar regalos para esta Navidad", sentenció Giacobbe. La cifra, que refleja que 6 de cada 10 personas quedaron excluidas del consumo navideño, provocó la sorpresa de Vázquez: "¿No iba a comprar regalos casi el 60%? Una locura".

Lejos de quedar ahí, el consultor profundizó en la radiografía de la crisis, detallando que además de ese 59% que no compró nada, un 17% aseguró que iba a comprar menos regalos que el año anterior. Apenas un 9% de los encuestados manifestó tener capacidad para comprar más, dejando en evidencia la brutal transferencia de ingresos y la caída del salario real. "La situación ahí y afuera es dura", admitió el analista.

La "Navidad austera"

Fue allí que la periodista acreditada en Casa Rosada, Liliana Franco, intervino citando el informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). "Ratificando tu encuesta, se conoció hoy por CAME que aumentaron las ventas navideñas un 1,3% respecto del año pasado", señaló, buscando mostrar un leve repunte. Franco detalló que "el ticket promedio fue de nada menos que 36.000 pesos", por lo que concluyó: "Como ven, una Navidad austera".