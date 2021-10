En medio del escándalo con Wanda e Icardi se filtró el verdadero motivo motivo de la separación de La China Suárez y Benjamín Vicuña

Tras el escándalo que desató la supuesta ruptura entre Wanda Nara y Mauro Icardi se sumaron nuevos y polémicos actores al juego de infidelidades.

En medio del escándalo que desató la supuesta separación de Mauro Icardi y Wanda Nara, ahora trascendió el verdadero motivo de la ruptura de Benjamín Vicuña y Eugenia "La China" Suárez. Una historia hasta el momento oculta que ayuda a desentrañar y entender que, quizás, la actriz también está involucrada en la separación de la empresaria y el delantero del Paris Saint-German.

Investigando si eran ciertos los rumores que vinculaban a Icardi con "La China", Yanina Latorre consiguió una polémica información de otro tema muy sensible: el divorcio de Vicuña y la ex Casi Ángeles. "Ella lo cornea a él, él la descubre con un actor mega conocido. Es protagonista de un gran éxito. Vicuña descubre la infidelidad por teléfono, ella no lo niega. Es que un actor con el que habría un vínculo, conocido de él", aseguró Yanina en Los Ángeles de la Mañana (El Trece).

Además, la panelista reveló que el presunto tercero en discordia "está casado con una actriz", que "la mujer del actor se enteró" y que "por respeto a los niños involucrados de por medio, no revelaría los nombres". "Se perdonaron los cuatro. No voy a decir el nombre, porque siguen juntos y hay niños de por medio. Era su amante. Fijo y durante mucho tiempo. Ella le pidió perdón (a Vicuña) y se amigaron. Entonces él le compró la (nueva) casa, pero ella reincidió con el actor, se ve que había fuego", sumó la ángelita.

"Por eso ahí él (por Vicuña) le dijo 'ponete media pila, China, te acabo de comprar la casa y me seguiste cagando con el tipo'. Y ahí fue cuando ella le dijo 'si no te gusta nos separamos', y ahí se separaron", relató Yanina.

El nombre del actor de El Marginal que habría estado con La China Suárez

Una hora más tarde, la periodista Karina Iavícoli reveló en Intrusos (América TV) el nombre de otro actor en cuestión que también habría tenido un affaire con la actriz. "Ella (por la China) hace una fiesta. Va Peter Lanzani de invitado, pero lo que me dicen es que él fue como un anzuelo. Ella lo mostró a él en redes, pero no al otro. Pasó la noche en un sillón, tapado con una frazada. Habría estado en esa fiesta y pasado varios días con la China Suárez: Nicolás Furtado".

“La historia de la China con Furtado no es nueva, viene de Buenos Aires. Benjamín Vicuña se enteró ayer, cuando le preguntó de (Mauro) Icardi y ella le respondió que estaba saliendo con Nico Furtado. Se lo confirmó por mensaje”, cerró Pía Shaw, dando a entender que Vicuña recién se enteró de esta información.