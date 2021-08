En La Voz Argentina 2021 le hicieron bullying a una participante: la foto que desató el conflicto

¡Se pudrió todo! La cuenta oficial de La Voz Argentina 2021 protagonizó un verdadero papelón y se burló de una participante en las redes sociales. Los detalles de lo que sucedió con Jessica Amicucci.

Pese a que La Voz Argentina 2021 se caracteriza por contar con momentos de absoluta alegría, en la presente edición se presentó un conflicto sumamente insólito. Luego de la lluvia de críticas por parte de Jessica Amicucci al canal y a los hermanos Mau y Ricky, la producción del programa le hizo bullying a la participante, a través de una foto que publicó nada menos que en su cuenta oficial de Instagram. Así lo denunciaron los usuarios de las redes sociales.

La disputa surgió a partir de la participación de Jessica, quien se peleó en el escenario con su compañera Esperanza Careri. Luego, y tras haber quedado eliminada de La Voz Argentina 2021, la joven disparó munición gruesa contra los hijos de Ricardo Montaner, a quienes los acusó de "maltratadores" por las devoluciones que le brindaron. "Nos fuimos al carajo. Con las modulaciones no pegamos ni una, con las armonías tampoco. Vos, Jéssica, cantaste todo fuera de tono", le manifestaron los hermanos hace algunas semanas.

Luego de haber quedado fuera del certamen, Jessica Amicucci no ha dejado de lanzar todo tipo de dardos contra los miembros del jurado. Conscientes de esto, y de que la participante se hizo conocida por la frase con la que inició su pelea con Esperanza (NdeR: "¿Puedo decir algo?"), la producción del exitoso reality publicó una foto suya en la cuenta oficial de Instagram.

Jessica Amicucci, participante que sufrió de bullying y fue criticada por Mau y Ricky en La Voz Argentina 2021.

En la imagen que subió La Voz Argentina y tiene a Jessica como protagonista, manifestaron: "¿Puedo decir algo? Hoy arranca la votación del público". Minutos más tarde, y tras las críticas por parte de los internautas, borraron la publicación. Aun así, la participante salió al cruce: "Una vergüenza... ¿Yo estoy despechada? Yo no quiero que me utilicen más, que no usen mi imagen. Al que me hable mal, lo bloqueo".

Jessica Amiccuci, la participante que avisó que evalúa una demanda contra La Voz Argentina 2021

Luego de la foto que La Voz Argentina 2021 publicó en su cuenta de Instagram, la participante Jessica Amicucci avisó que evalúa con realizar una demanda contra el exitoso ciclo de Telefe: "Yo estoy enojada con el programa... Estoy evaluando hacer una demanda por el mal uso que hicieron de mi imagen. Yo no voy a seguir viviendo en Argentina. Después de todo esto, no. Yo me anoté en un concurso que está armado".

"En La Voz Argentina el trabajo y el esfuerzo no vale nada, no sirve nada en el concurso. Mi sueño era dedicarme a cantar, por eso me anoté. Lo único que quería era tener un momento para demostrar, me ha costado mucho todo e hice castings toda mi vida", agregó, furiosa, la joven participante.