En Bendita contaron todo sobre la verdadera estrategia de Fátima Florez con Javier Milei: "Se está vengando"

Una panelista del ciclo de Beto Casella contó todo sobre la táctica de la humorista. Fátima Florez se habría puesto en pareja con Javier Milei como parte de una venganza.

Fátima Florez y Javier Milei se convirtieron en una de las parejas del momento cuando anunciaron su romance, después de que el candidato a presidente libertario ganara las elecciones PASO 2023. La humorista y el político fueron cuestionados por muchos desde la noticia debido a que se trataría de una relación por conveniencia; de esa manera, una panelista de Bendita dio una versión diferente sobre el motivo que habría llevado a Florez a salir con Milei.

Muchos usuarios de redes e incluso personalidades de los medios dieron a conocer su incredulidad ante el noviazgo de Florez y Milei, y que entendieron que se trataba de una estrategia de marketing por parte de ambos. A pesar de esa realidad, la panelista del ciclo de Beto Casela, Romina Scalora, ofreció una versión diferente sobre el noviazgo.

"Me habló un amigo de Norberto (el ex de Fátima) y me dijo que está, realmente, estupefacto. Vieron cuando ustedes ven venir algo que se va desmechando, pero bueno está como congelado porque pensaba que envejecía con esa persona. Así está", comentó en un principio el conductor del icónico programa de El Nueve. Acto seguido, Casella fue cuestionado por Alejandra Maglietti: "El amigo ese que te habla, no le advirtió a Norberto que si él andaba correteando a algunas bailarinas podía pasar”.

Casella defendió al exesposo de Florez y aseguró que las acusaciones a las que aludió Maglietti eran mentira. En ese momento, Scalora arrojó su hipótesis sobre el manejo de Fátima en esta situación: "Igual si él lo hizo y ella se está vengando, bueno, una cosa es mostrar a alguien ¡Pero el acolchado todo remojado es un montón!”.

Los memes en Twitter por la foto de Fátima Florez en Instagram

Hace días Florez fue tendencia en las redes sociales debido a una foto que publicó en una de sus historias de Instagram y a los pocos minutos borró. Se trató de una imagen que mostraba el acolchado de su cama con una mancha de un líquido y se veía el brazo de un hombre apoyado en ella. Si bien después la humorista explicó que se le había volcado una infusión y quería mandarle una foto del momento a su madre por mensaje directo de Instagram, en Twitter hubo un sinfín de especulaciones y memes al respecto.