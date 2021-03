Perdíó en un reality y se fue a otro: Rocío Marengo probará suerte en la nueva apuesta de Marcelo Tinelli.

Luego de su escandalosa participación en la primera temporada de MasterChef Celebrity, Rocío Marengo fue confirmada para integrar el staff de ShowMatch: La Academia, la nueva apuesta de Marcelo Tinelli para las noches de El Trece.

"No tiene bailarín, no está en el país en este momento la figura mencionada. Está viniendo en unos días para acá. Ahora va a venir a 'LAM' a visitar a Cinthia (Fernández). Es nada más y nada menos que Rocío Marengo", anunció Ángel De Brito en referencia a la mala relación entre su panelista y la rubia. "Me gusta, muy picante. Ella va a pelear. Me encanta porque hace un montón que no hace un Bailando", opinó Yanina Latorre. Y retrucó: "Yo prefiero ella que a una Flor Vigna que se hace la mosquita muerta. Me aburre un montón".

Por su parte, De Brito hizo un repaso de los equipos confirmados hasta el momento: Flor Vigna bailará con Facundo Mazzei; Cachete Sierra, con Fio Jiménez; Sofía "Jujuy" Jiménez, con Nacho Saraceni; Julieta Nair Calvo, con Gonzalo Gerber; Nicolás Occhiato, con Flor Jazmín Peña; El Polaco, con su novia, Barby Silenzi; Pachu Peña con Flor Díaz; Mar Tarrés, con Iván Vivas; Mariana Genesio Peña, con Rodrigo Jara; Débora Plager, con Nicolás Villalba; Ulises Bueno, con Rocío Pardo y Viviana Saccone, con Ernesto Díaz. “Son doce los equipos confirmados; por ahora nos quedan sin bailarines El Tucu López, Karina, La Princesita, Ángela Leiva, Charlotte Caniggia y Lizardo Ponce”, precisó el conductor.

Marengo viene de una fuerte exposición mediática en los últimos meses y tras su salida del reality culinario de Telefe se mostró muy crítica contra el formato y sobre todo, contra Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis. "Apenas terminó me reproché haberme dejado maltratar o destratar, porque di todo en un lugar donde no me valoraron", disparó en una entrevista con Intrusos (América TV).

Y aseguró que las imágenes que salieron al aire la perjudicaron: "Noté que la edición me mataron. Fui porque consideraba que poniendo todo de mí tenía chances, pero ahí por más garra que ponía me pareció que la edición no fue la realidad. Sé cómo es un reality, acá noté que no era un reality. Todo lo que me decían los jurados y que me hacían llorar nunca lo pusieron al aire. Solo me pusieron a mi llorando y no se entendía porque yo reaccionaba así. Lo que salió al aire no tenía nada que ver".