Eliana Guercio explotó contra Laura Ubfal y reveló un conflicto del pasado: "Una vergüenza"

La modelo se pronunció sobre una pelea que data de su paso por el Patinando por un sueño y fue fulminante. Eliana Guercio reflotó un conflicto con Laura Ubfal e hizo una grave acusación.

Eliana Guercio habló sobre su paso por Patinando por un sueño e hizo una fuerte denuncia contra Laura Ubfal. La esposa de Sergio Romero cuestionó los puntajes que la periodista le ponía cuando era jurado de la competencia conducida por Marcelo Tinelli.

"Salvando las diferencias que nos desunen con Capristo ella ganó en muy buena ley. Yo salí octava y poco me puede haber ayudado Florencia de la V. Pero era una de las que mejor patinaba, tendría que haber terminado quinta", comenzó su descargo madre de los hijos de "Chiquito" Romero en EPA Verano, el nuevo ciclo de América TV conducido por Nicolás Magaldi en el que se desempeña como panelista. Y sumó: "No había afinidad con el jurado. Una persona tuvo el descaro de ponerme un cuatro. Era una vergüenza lo que hizo. No nos olvidemos que en ese momento estaba peleado con Polino y como él me ponía buena nota ella me ponía la mala".

Guercio recordó la actitud que más le molestó de la actual panelista de los debates de Gran Hermano: "Ubfal adelante de la audiencia dijo que era mala persona. No me conocía. No soy amiga y nunca lo voy a hacer. Porque pasaron los años y ella dijo que era show y que lo tenía que entender. Para mi es de mala persona hacerle daño a otra por rating. No la voy a perdonar nunca", cerró la modelo.

El fuerte cruce de Eliana Guercio con el cronista de LAM

El notero interceptó a la modelo en la vía pública para preguntarle sobre su vida familiar y ésta no tomó esa intromisión de la mejor manera, por lo que le dijo de todo a pesar de las cámaras.

Cronista: Eli querida, ¿cómo estás?

Eliana: No quiero hablar ahora, gracias

C: ¿No?

E: Ay, chicos, ¿qué les pasa? Te estoy diciendo que no quiero habla

C: Perdón... pero estoy sorprendido, ¿pasó algo? ¿Estás enojada, estás molesta por algo?

E: No lo puedo creer, te juro. Es cero respeto al... ¿Qué tengo que hablar aunque no quiera hablar? Porque te estoy diciendo que me tengo que ir urgente, no insistas

Cuando la cámara ya no la enfocaba, Guercio continuó contra el periodista: "Yo no te voy a decir descalificativos. Yo veo esto en cámara y va a hablar de ustedes dos como personas. Yo no los conozco, los voy a conocer ahora. Te estoy diciendo que no quiero dar nota y me querés correr con una cámara. Y vos no sabés qué me acaba de pasar a mi, si tengo un problema en mi casa y vos no tenés ni idea".