Eliana Guercio enfureció contra LAM y se sacó en vivo: "Son una mierda"

La esposa de Sergio Romero se mostró enojada con el cronista del ciclo de Ángel de Brito.

Eliana Guercio fue parada en la vía pública por el cronista de LAM y enfureció ante la insistencia del periodista por hacerle una entrevista. La esposa de Sergio "Chiquito" Romero se mostró indignada y calificó de la peor manera al programa que conduce Ángel de Brito en América.

"Eli querida, ¿cómo estás?", enunció el movilero de LAM mientras la botinera caminaba por la vía pública de manera apresurada. "No quiero hablar ahora, gracias", respondió de manera tajante la exparticipante de Bailando por un Sueño y ahí comenzó una disputa entre ella y el notero.

Cronista: ¿No?

Eliana: Ay, chicos, ¿qué les pasa? Te estoy diciendo que no quiero habla

C: Perdón... pero estoy sorprendido, ¿pasó algo? ¿Estás enojada, estás molesta por algo?

E: No lo puedo creer, te juro. Es cero respeto al... ¿Qué tengo que hablar aunque no quiera hablar? Porque te estoy diciendo que me tengo que ir urgente, no insistas

"Yo no te voy a decir descalificativos. Yo veo esto en cámara y va a hablar de ustedes dos como personas. Yo no los conozco, los voy a conocer ahora. Te estoy diciendo que no quiero dar nota y me querés correr con una cámara. Y vos no sabés qué me acaba de pasar a mi, si tengo un problema en mi casa y vos no tenés ni idea", agregó Guercio fuera de cámara, ante la insistencia del cronista del ciclo de Ángel de Brito. Y sumó: "Me corrés con una cámara cuando me ves que estoy mal y me ponés un micrófono. Es muy de mierda eso. Son una mierda. Yo no tengo por qué explicarte a vos qué me pasa".

La furia de Yanina Latorre contra Socios del Espectáculo en LAM

"Cuando vamos a buscar a las chicas a veces no nos dejan. Si hay reciprocidad no hay problemas", soltó Adrián Pallares en Socios del Espectáculo sobre la reticencia de algunas angelitas a dar notas a su programa. Latorre no se quedó callada y arremetió con todo contra el ciclo de El Trece: "Soy yo la que no les da notas porque no quiero. ¿Por qué soy un bien de cambio? Que pongan las notas que quieran a Pallares, Lussich, la mamá, la abuela ¡No me interesa! Elijo. Muchas veces del programa me vienen a buscar. ¡No quiero! Que me puteen, pero yo no fui compañera de ellos ni bailarina…así que ¡Me chupa un huevo!".