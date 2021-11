Elecciones 2021: Mirtha Legrand fue a votar y Crónica TV la recibió con un picante comentario

La histórica conductora de 94 años votó en La Rural y en Crónica TV cubrieron la noticia con ironías, "palitos" y divertidos zócalos.

A diferencia de las PASO, la histórica conductora Mirtha Legrand (94) emitió su voto en las elecciones 2021 y cumplió con el deber cívico pero sin hablar ni dar declaraciones a la prensa como años anteriores. Requiriendo asistencia para movilizarse, "La Chiqui" no se salvó de los divertidos zócalos de Crónica TV. Ironías, "palitos" y picante comentario de una periodista que no pasó desapercibido durante la cobertura.

"Muy elegante. Me parece que es un ejemplo que Mirtha, después de estar recuperándose, vaya a votar. ¿Habrá votado a Alberto?, ¿a Larreta?, ¿a María Eugenia?", preguntó, con ironía, uno de los periodistas de Crónica. Acto seguido los zócalos hicieron lo suyo y jugaron con la ideología política de Mirtha. "Al Frente de Todos: seguro que no", "voto cantado" y "Mirtha muy politizada" fueron algunas de las placas que se emitieron en pantalla.

En otro momento, la conductora destacó que, a diferencia de años anteriores, Legrand se mostró muy receptiva a la hora de sacarse fotografías con los presentes en su mesa. Filosa, remarcó: "Pensé que era un poco más antipática".

Recordemos que Legrand fue dada de alta el 12 de octubre del sanatorio Mater Dei, tras haber sido operada el 30 de septiembre por una obstrucción coronaria. Dicho sea para esta elección -y como puede verse en el video- Mirtha necesitó asistencia para que la ayuden a ir a votar. "Le cuesta caminar", sentenció uno de los periodistas.

Mirtha Legrand, en guerra con su propia familia: “No hay quien la defienda”

“Hay un montón de gente que están enojados, están molestos, ¿viste? Por la actitud, porque ella tendría que haber hecho los dos programas, la presentación por lo menos. ¿Me entendés?”, comenzó su descargo, desde el anonimato, la persona del círculo íntimo de Legrand, en un audio conseguido por la periodista Débora D’Amato, que pasaron en el ciclo A la Tarde.

En cuanto a las mediciones de rating que consigue la actriz de Malparida, la allegada a Mirtha remarcó: “Así que es como que hicieron todo para la chica (Juana), pero bueno, qué sé yo, así les va a ir también. La gente no la ve, eh. Yo te digo sinceramente, no lo vi el sábado y menos el domingo”.

“A Elvira (la persona que trabaja en la casa de Mirtha de manera fija) le dijeron ‘la abuela se vacuna el 18’, entonces Elvira pretendía que las peinadoras fuéramos a peinarla para que ella fuera impecable, pero no, la sacaron de la cama, la sacaron de la cama. Se peinó, así como pudo, se vistió, Elvira le armó una ropa discreta y, claro, se le fue la mano con lo de la discreción. Ella es una diva”, siguió la allegada a Legrand.

Y cerró: “En ningún momento escuché decir a Juana ‘Le mando un beso a la abuela, que me está viendo’. El decorado está hecho ignorando a Mirtha y sus limitaciones, porque no puede caminar esas distancias ni esas escaleras. Ahora ella va a tener que dar la cara y contestar. No llamarla el sábado ni el domingo. Yo la semana pasada la vi a Mirtha y le dije que tenía que hacer la apertura de su programa, pero la re convencieron de que era un riesgo, que es peligroso. No hay quien la defienda, quien dé la cara por ella”.