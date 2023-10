El video que Juliana Díaz y Maxi Giudici no quieren que se filtre: "Totalmente privado"

Juliana Díaz rompió el silencio sobre su video comprometedor con Maxi Giudici que Camila Lattanzio amenazó con filtrar.

Juliana Díaz y Maximiliano Giudici son dos exparticipantes de Gran Hermano 2022 (Telefe) que durante las últimas semanas estuvieron en boca de todos los canales de espectáculos. Apenas unos días después de anunciar su separación, el joven cordobés fue hospitalizado de urgencia por un supuesto intento de quitarse la vida. Más tarde, protagonizaron un fuerte cruce con Camila Lattanzio, quien amenazó con filtrar un video comprometedor de la expareja. Ahora, Juliana finalmente confirmó la existencia de aquel clip y reveló de qué se trata.

Todo comenzó cuando Díaz dijo que cortó con Maxi por haberle encontrado chats sospechosos con Camila. En su defensa, la joven aseguró que ella no tuvo nada que ver y que fue el cordobés quien intentó seducirla. Más tarde, Camila mostró los agresivos mensajes que Giudici le envió por privado, insultándola por haber contado su verdad. En su descargo, Camila adelantó que tiene un video íntimo de Maxi y Juliana que podría comprometer sus carreras para siempre.

Al ser interrogada al respecto por Socios del Espectáculo (El Trece), Juliana reconoció que este video es real y explicó cómo llegó a las manos de Camila. Según su versión de los hechos, le había pasado su contraseña de Instagram a la expareja de Camila para que la ayudara a recuperarla. "Me hackeó el teléfono y me robó el video", disparó.

"Pasé unos días muy triste y angustiada, por la separación y la preocupación por él. Es un garrón sentirme así y que encima mucha gente venga a querer ensuciarme", sumó la joven oriunda de Venado Tuerto. En tanto, agregó que "hubo mensajes de Maxi hacia Cami, pero eso nunca se pudo corroborar", ya que Camila todavía no le mandó las capturas de pantalla que lo prueban. "Siento que hubo una conspiración en mi contra", se lamentó.

Con respecto al polémico video que Lattanzio tiene, explicó: “Es un video que filmé yo filmé una vez en mi casa ante una discusión con Maxi como para decir ‘esto nos sirve mañana para hablar tranquilos y decir mirá, tenía razón’. Estábamos nerviosos y es un video totalmente privado nuestro, ella lo extrajo hackeando mi cuenta", concluyó.

Qué dijo Camila Lattanzio sobre el video íntimo de Juliana y Maxi

Días atrás, Camila Lattanzio había declarado: "A mí me llegó un video que no voy a mostrar, porque puede arruinar muchas cosas. Se lo mostré a Juliana ahí en el Bailando y quedó así", comenzó diciendo en El Pueblo Quiere Saber (Crónica TV), mientras hacía un gesto de boca cerrada. Aunque no reveló el contenido de aquel video, aseguró que si sale a la luz, "a ellos dos se les cae la careta".

"Por eso digo, ojalá no hablen más de mí y no me metan, porque si muestro este video...", agregó, amenazante. "Yo te puedo decir, por ejemplo, tenés una visión mía de una manera, de cómo soy, y con este video la careta se te da vuelta. Es algo íntimo de ellos que a mí me llegó", detalló.

Cuando Juan Reverdito le preguntó si en ese video "se estaban drogando", Camila respondió: "No, eso es mínimo. Cosas que ni te imaginás. No voy a decir nada, es de ellos dos, que se les puede dar vuelta la careta, nada más". Por último, agregó que todo lo que ocurrió entre los dos durante las últimas semanas fue "todo juego, todo show". "Si quieren hacer show, que a mí no me metan para que después la gente me ensucie", cerró, furiosa.