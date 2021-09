El ultimátum de Sabrina Rojas a Luciano Castro tras la separación: "No le queda otra"

La actriz se explayó sobre el momento sentimental que atraviesa y dio detalles desconocidos de su relación con su ex. Luciano Castro y Sabrina Rojas confirmaron su separación en mayo de este año.

Sabrina Rojas abrió su corazón y despejó todas las dudas que había en relación a su vínculo con el Tucu López y a su separación de Luciano Castro. En su descargo, la actriz dejó en claro atraviesa este momento de su vida con mucha libertad y lanzó detalles inesperados sobre la dinámica que se estableció tras los abruptos cambios que vivió en su faceta sentimental en el último tiempo.

“El gordo se banca que ya esté de novia”, lanzó Verónica Lozano en su programa y Rojas agregó: “No le queda otra, mi amor. Qué va a hacer. Soy una mujer libre. No le molestó a Luciano, porque ya hay algo que se terminó por una decisión. Para la gente se terminó el día en que salió la noticia, pero para nosotros se terminó mucho antes”. Y remató: “Luciano también está feliz y bien, porque también es una elección que hizo”.

“Nos vamos consultando todas las dudas que tenemos. No le aviso, no le digo 'che, te cuento que mi...'. Todo lo charlamos y consultamos. Nosotros hablamos todo antes”, sumó en referencia a la claridad con la que maneja su vínculo con el Tucu López y aseguró que vive esa relación abierta a lo que suceda: “A mí la vida me sorprendió con un compañero que no sé si va a durar dos meses, tres años o la vida. ¡Estoy como una adolescente! Cuarentona, separada, dije '¡yo vivo la vida!'. La vida nos fue cruzando, yo cero, dije 'acá no me meto ni loca', porque era más de lo mismo. Pero suma en un montón de cosas. Me hace sentir bien”.

Las declaraciones del Tucu López, en medio del escándalo

En diálogo con Paparazzi, el Tucu López se sinceró sobre el momento que atraviesa y lanzó: “Ella se separó hace muy poco, tiene a sus hijos y puede llegar la data de cualquier lado. Pero Sabri es muy cuidadosa de eso, súper y está buenísimo. Por ahí los nenes ni miran Instagram porque son chicos, pero tienen compañeritos, van a la escuela. Son temas que hay tratarlos con el peso y la delicadeza que tienen”.

“No tengo ningún drama con nadie, por supuesto que no, es su laburo y está buenísimo. A Luciano no lo conozco, pero estaría todo súper bien, es el ex de la mujer con quien estoy. Lo que más quiero yo es que tengan un vínculo armónico de amor y de diálogo”, remató la celebridad.