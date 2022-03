El triste final de Fantino en América: cuál es su futuro en la TV

Alejandro Fantino hizo un sorpresivo anuncio que conmocionó a la TV argentina. El inesperado adiós del conductor de América TV y qué será de su futuro.

Alejandro Fantino transita un momento personal de absoluta incertidumbre. El experimentado conductor comenzó el 2022 sin ningún tipo de participación en la TV y, para colmo, su situación con Intratables (América TV) causó conmoción. Frente a esto, el santafesino decidió aclarar algunas versiones sobre lo que hará.

El presentador, quien en 2021 formó parte del canal perteneciente al Grupo América y también a ESPN, decidió romper el silencio y se refirió al particular momento que vive. Luego de confirmar que no volverá a trabajar en Intratables, programa que contaba con muy poco rating, resaltó cuáles son los planes que América TV tiene para su carrera.

"Me enteré de la noticia por lo que contó Pablo Montagna. Hay rumores, sí, de que viene Animales Sueltos", comentó Fantino. De todas formas, se mostró preocupado por la falta de oficialización del programa: "Yo esto lo hablé hará unos 10 días pero no tengo el gancho puesto". En diálogo con Socios del Espectáculo, agregó: "Sé que en mayo viene Florencia Peña y que yo me correría un poquito en el horario de Intratables pero yo no me puedo pasar de las 12 porque voy a trabajar en ESPN, tengo un contrato allá".

Alejandro Fantino dejó de ser conductor de Intratables, aunque nunca se lo confirmaron.

Entonces, ¿qué sucederá con Fantino en América TV? El propio conductor no lo tiene demasiado claro, ya que depende de cuestiones que tienen que ver con las autoridades del canal. "Si se da lo de Animales sería después del de Florencia (Peña). Bienvenido sea porque a mí me dio mucha alegría hacerlo, tanto la parte de espectáculos como también la de política", señaló.

En qué programa estará Fantino tras su salida de Intratables

El martes 22 de febrero de 2022, Laura Ubfbal aseguró desde el estudio que al periodista "se le viene todo el cambio de Intratables" porque "América TV está en la cresta de la ola" y amplió: "A 'Ale' le va a quedar su hora de 22 a 23, pero falta todavía para eso. Entonces, él está con la cabeza en Intratables, donde no se sabe si va a estar o no (Diego) Brancatelli".

Cuando sus panelistas acotaron que ya existe un cierto desgaste entre la señal y Alejandro Fantino, Laura compartió dicha visión y añadió que "son diez años...". Más allá de lo que ocurra con América TV, la ex ShowMatch (El Trece) añadió que Alejandro "no tiene la cabeza en la tele, porque está ahí en ESPN... La tiene en el boxeo".

Fantino se prepara para pelear en un combate de exhibición contra "El Ninja" Enrique: cuándo es

Alejandro Fantino se entrena desde hace unos meses para protagonizar una pelea de exhibición contra Horacio "El Ninja" Enrique. El periodista se subirá a un ring por primera vez en un combate que será televisado por Star+ y que, por el momento, no tiene una fecha confirmada. "Tengo 50 años, me cuido, me alimento y entreno para estar a la altura de las circunstancias y poderme subir al ring a pelear cinco rounds con el Ninja", comentó el reconocido presentador de radio y TV.