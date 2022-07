El triste descargo de Nazarena Vélez en LAM: "Me decepcionaron mucho"

La actriz se sinceró sobre la poca cantidad de amigos que tiene. Nazarena Vélez habló de su amistad con su hija Barbie.

Nazarena Vélez se sinceró sobre una traición que sufrió en su adolescencia por parte de una cercana amiga y reveló cómo la marcó ese hecho. La celebridad de televisión y productora teatral aseguró que casi no tiene amigos en la actualidad.

"Me decepcionaron mucho a mí, desde chiquita. Ya mi mejor, mejor amiga de la infancia se enganchó y enamoró de Alejandro Pucheta. Fue a los 17 años, cuando me puse de novia con Ale. Éramos amigas desde los ocho años. No me sacó a Ale, pero él me lo contó, que lo encaró fulanita. Y ahí quedé", comenzó su descargo Vélez en LAM, en alusión al padre de su primera hija, Barbie.

Nazarena contó que a la única persona que saludó por el Día del Amigo fue a su hija, a quien ha dicho en numerosas ocasiones que considera una amiga, además de tener una relación madre-hija. "A esta edad, ella con 28 y yo con 47, tenemos una relación de mucha amistad. Yo soy buena amiga, pero cuando me decepcionás me duele tanto", concluyó la actriz de Los Grimaldi.

El mal momento de Barbie Vélez en los primeros ensayos de la obra teatral de la que forma parte

La hija de Nazarena Vélez debe hacer una jugada escena de sexo en Despojo, la pieza teatral en la que trabaja con Esther Goris, Fabio Di Tomaso y mauro Francisco. Barbie reveló que en un principio le costó mucho quitarse sus tapujos para llevar a cabo esa escena al punto de decirle al director que lo ayudaba a encontrar otra actriz para su papel. "No me sentía capacitada, sentía que era mucho para mí. 'Si necesitás buscar a alguien, yo te juro que no me ofendo', le dije", contó la actriz en diálogo con Verónica Lozano en su ciclo de Telefe.

"Cuando leí el libro, lo primero que hice fue dárselo para que lo leyera a mi mamá, que es muy confidente mía y la escucho siempre en lo relacionado con mi trabajo. Ya conocíamos mucho a Diego y sabemos cómo es trabajando, así que confiamos en él y sabemos que todo va a ser respetado. Pero no te puedo mentir. Todavía no ensayamos esa parte, así que veremos", explicó hace algunas semanas Barbie al ciclo Implacables, conducido por Susana Roccasalvo. Y cerró: "Es una comedia bipolar, es una familia muy poco convencional con muchos misterios y muchos secretos que se van a ir descubriendo".