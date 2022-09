El triste adiós de Yanina Latorre: "Todos conmovidos"

Las compañeras de Yanina Latorre en LAM la acompañaron en un emotivo momento vivido en América TV.

Yanina Latorre recibió una conmovedora despedida al aire en LAM, ciclo que conduce habitualmente Ángel De Brito pero como está de vacaciones, le cedió el mando. En el cierre del programa, sus compañeras y la producción de América TV le dejaron un sentido mensaje acompañado de un ramo de flores, por lo que se vivió un momento muy emotivo.

Yanina Latorre se despidió de la conducción de LAM tras varias semanas de trabajo. La mediática fue elegida por De Brito para suplantarlo dado que se tomó vacaciones y la emisión del viernes 2 de septiembre fue la última, por lo que entre su discurso, el apoyo de sus compañeras y el mimo del canal, no pudo contener la emoción.

Mientras culminaban el informe de un tema vinculado al mundo del espectáculo, la productora de LAM interrumpió la dinámica y apareció en cámara para obsequiarle un ramo de flores. "Como te quiero. Muchas gracias al canal. Primero a ella la despedimos porque es una productora que amamos, estamos todos conmovidos porque hoy es su último día. Anto me bancó toda la semana y me estuvo ayudando por la cucaracha", expresó en primera instancia.

Luego se sorprendió por el gesto del canal y se mostró sorprendida por la situación. "Yo no puedo creer que América me mande flores, amor. Cómo pasé de odiar a América a estar contenta conduciendo. Nos queda poco tiempo. Les quiero primero agradecer a todos por su amor. A Ángel, a América por la oportunidad. A Mandarina, la productora. Y a ustedes chicas", recalcó Yanina.

En ese momento, Josefina Pouso fue otra de las personas que se metió en el medio de la emoción de Latorre para revelar que le pidieron que se den un pico. "La voy a chapar", lanzó la panelista, quien procedió a agarrar el rostro de la conductora y besarla para la euforia de las personas presentes. En última instancia y con el ramo de flores en sus brazos, leyó la carta que le hizo América TV.

"'Yanina, gracias por tu profesionalismo y por mantener LAM en un alto nivel con información y entretenimiento como nos tienen acostumbrados. Con mucho cariño, todo el equipo de programación'. Chau, hasta el lunes con Pía", concluyó refiriéndose a la incorporación de Pía Shaw como nueva conductora de LAM. Mientras tanto, De Brito continúa con sus vacaciones.

Yanina Latorre mostró un audio íntimo en LAM por error

Yanina Latorre se encuentra al mando de LAM por la ausencia de Ángel de Brito, quien está de vacaciones en Europa. La conductora del ciclo vivió un insólito momento en pleno vivo, cuando casi se le filtra el contenido de un audio de WhatsApp privado con su micrófono abierto.

La madre de Lola Latorre y las panelistas del programa de América TV debatían sobre la reciente separación de Benjamín Vicuña y, en un momento, Latorre interrumpió a sus compañeras con un grito desesperado porque había puesto a reproducir un audio cuyo contenido no podía darse a conocer en público. "¡Ay pará que se me escapó un audio importante! ¡Que miedo cuando escuché eso!", soltó la contadora pública, quien estuvo rápida y logró parar el audio antes de que logre entenderse qué decía la persona que se lo envió.

"Benjamín Vicuña y Eli Sulichin, ayer domingo por la noche, se separaron. Ella dio por terminada la relación, ella lo decidió. No hubo conflicto, no hubo pelea. Creo que los dos se quieren mucho. No hay terceras personas", enunció Latorre sobre la separación del actor chileno y la modelo con la que salía desde hace meses. Y agregó: "Yo los había visto el viernes en el cumpleaños de Mica y se los veías súper bien. Nos saludamos, bailamos, comimos sushi. Ella es bastante más chica, él es más grande, tiene muchos hijos. Diferencias de agenda".