El triste adiós de Silvina Luna a Martín Salwe: "Te lo dije"

Silvina Luna se fue de El Hotel de los Famosos y se despidió de Martín Salwe con un llamativo y emotivo comentario. Qué le dijo la actriz al locutor en el programa de El Trece.

Silvina Luna se despidió entre lágrimas de El Hotel de los Famosos. Con un emotivo mensaje, la modelo y actriz le dijo adiós a sus compañeros del programa y le dedicó unas fuertes palabras a Martín Salwe, con quien tuvo algunos momentos de intimidad en el ciclo televisivo de El Trece.

Durante la transmisión del pasado lunes 3 de mayo, Silvina perdió con Majo Martino en el duelo decisivo y manifestó: "Le dije a Majo que ahora comienza una nueva temporada, que no se tome nada personal, que crea en ella, que no se crea las cosas que le dicen y que siga adelante. Yo voy a estar apoyándola desde afuera".

En tanto, la modelo señaló: "Me voy con el corazón lleno y me espera la vida hermosa que tengo afuera". "Y te espero yo", le devolvió Majo, quien también se emocionó por la salida de su amiga. Luego, Luna le dedicó algunos elogios a cada uno de sus compañeros y, curiosamente, se explayó mucho a la hora de hablar sobre Martín Salwe, con quien llegó a tener momentos de mucha intimidad.

Silvina Luna se fue de El Hotel de los Famosos.

Entre lágrimas, Silvina Luna manifestó: "Martín, sos buena gente, no necesitás hacer demasiado ni demostrar nada. Ya te lo dije, sos súper talentoso y vas a ser un número 1 en el espectáculo porque te lo merecés". En tanto, le remarcó que tiene intenciones de seguir viéndolo fuera de El Hotel de los Famosos. "Te quiero y ojalá que nos sigamos conociendo afuera", concluyó.

Por su parte, Salwe lamentó la salida de la modelo porque consideró que ambos habían logrado forjar un gran vínculo: "Me da bronca porque Silvina se va justo en el momento en el que todo se encaminaba...".

El duro relato de Silvina Luna sobre sus problemas de salud tras una operación con Aníbal Lotocki

La joven se sometió a algunos intervenciones estéticas con Aníbal Lotocki y le quedaron secuelas de por vida en su organismo. "Ni se imaginan las cosas que pasé con respecto a mi salud, pero yo soy una guerrera. En honor a mis viejos (ambos fallecidos), decido ser feliz todos los días, seguir sonriéndole a la vida y tratar de pasarla lo mejor posible en esta vida tan corta que tenemos", comenzó su relato al respecto la celebridad en diálogo con Florencia Peña en Flor de Equipo. Y agregó: "Y también el hecho de todo lo que me pasó como mujer, como la aceptación de un cambio físico. Me dicen ‘te operaste la cara’. Y no, no me operé la cara; tomo corticoides hace 8 años y los corticoides te hinchan la cara así".

"Yo la remo y voy a seguir siempre para adelante, pero obviamente que me atraviesa que cada tanto tengo que internarme y es como un episodio que ya lo naturalicé en mi vida", continuó Luna, quien contó que debe hospitalizarse cada cierta cantidad de meses para estabilizar algunas irregularidades en su organismo tras su paso por la clínica de Lotocki. Y cerró: "Aprendí a amigarme con mi nueva fisonomía, a aceptarme y a quererme".