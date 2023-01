El triste adiós de Pepe Gil Vidal en TN: "Era mirar y aprender"

La despedida Pepe Gil Vidal, quien supo ser periodista de TN. El conductor ya no estará en la pantalla chica.

Pepe Gil Vidal ya no está más en TN. El reconocido periodista y conductor del Grupo Clarín le dijo adiós a la televisión y fue homenajeado por su compañera Sandra Borghi. "No te imaginás cuánto te voy a extrañar", le dijo la protagonista frente a cámara.

En el último día de Gil Vidal al frente de Está pasando (noticiero que condujo desde 2018 hasta su jubilación), Sandra Borghi se tomó unos minutos para dedicarle sentidas palabras: "A vos Pepucho, qué decirte que no sepas… Que me enseñaste a conducir, que me bancaste en todas, que me quisiste tal cual soy, que me permitiste entrar en tu vida y ser parte. Que me abriste tu corazón, que me hiciste reír como nadie, que me mostraste como hay que ser para ser el mejor profesional del mundo".

"Me dijiste te quiero y te respeto a tu manera mil veces y que me mostraste cómo se hace periodismo de verdad. No te imaginas cuanto te voy a extrañar… Ojalá la vida nos vuelva a unir", agregó Sandra Borghi, quien cerró de la siguiente manera: "Hoy fue el último día de José "Pepe" Gil Vidal en TN. Despido a un Amigo, un Maestro, un Compañero de primera y un profesional en extinción. Era mirar y aprender. Si hubiera muchos Pepes en las redacciones de los medios de comunicación todo sería distinto. Un número 1 de la profesión".

Sandra Borghi enfureció contra un camarógrafo de TN en vivo

Sandra Borghi protagonizó un tenso momento al aire en el noticiero de TN Todo Noticias con uno de sus compañeros. El camarógrafo le advirtió sobre un objeto suyo que molestaba a la puesta en escena, pero la periodista lo tomó a mal y se mostró completamente fastidiosa.

El video de Sandra Borghi enojada con un camarógrafo en TN se volvió viral en las redes sociales. "¿Qué pasa Luberti, te molesta mi vasito de café? Sí, tengo vasito de café, tengo pañuelitos para la sinusitis y alcohol ¿Cuál es tu problema?", soltó la periodista.

El momento trascendió tanto que varias páginas de Instagram, Twitter y TikTok se hicieron eco de la situación y el usuario @newmediaar fue quien lo publicó. "Le hablo al camarógrafo que se me queja. Me hace señas de 'se ve el vasito de café'. Qué tupé este Luberti ¿no? ¿Qué opinás?", siguió Borghi, quien buscó complicidad con uno de sus compañeros de piso.