El triste adiós de José María Listorti que conmocionó a la televisión: "Cinco meses".

José María Listorti dio una triste noticia y confirmó su despedida de la televisión. El famoso conductor quedó fuera de la grilla de El Trece luego de probar suerte con 100 argentinos dicen, el ciclo que antes conducía Darío Barassi, y que le ofrecieron a él luego de algunos meses fuera de la pantalla chica. Sin embargo, como no rindió de la forma esperada, Listorti se despidió del programa.

Aunque ya se había vaticinado que el ciclo llegaría a su fin, nadie esperaba que fuera tan abrupto. Precisamente, el pasado viernes 1 de noviembre, Listorti finalizó con la conducción del programa de preguntas y respuestas y se despidió frente a las cámaras, pero el ciclo se emitió hasta el pasado 8, donde el episodio quedó inconcluso ya que la despedida oficial se pasó una semana antes. "Bueno, gracias a todos. Hoy este es el último programa de 100 argentinos dicen. Para mí fue un placer hacer este programa. Fui muy feliz estos cinco meses. Me divertí muchísimo, aprendí muchísimo. Así que gracias, gracias a todos", empezó por decir en su momento.

En este marco, continuó: "Sobre todo, porque en este canal estuve muchos años. Y volver a este canal y encontrarme con un montón de amigos. Les quiero agradecer a todos. A la técnica, a los camarógrafos, a todos los camarógrafos, los que están allá, que han participado, se han divertido. Me han hecho divertir muchísimo". Emocionado, sumó a los agradecimientos: "Gracias. Sonido, musicalización, micrófonos. Gracias en serio a todos. A las chicas de vestuario, a las chicas de maquillaje, que me recibieron con tanto cariño después de tantos años. No me voy a olvidar nunca de ser residente. En serio, corazón, muchas gracias".

Por último, y sin ánimos de entristecer el ambiente, Listorti finalizó: "Saben que este laburo es así. Los programas empiezan y terminan. Algunos tardan años. Otros tardan menos. Pero todos empiezan y terminan. Así que, cumpliendo esta premisa, es muy probable que en algún momento comience otro programa para que nos veamos todos juntos de nuevo. Gracias por el cariño y el apoyo. Nos vemos en otro programa. Gracias".

Chau José María Listorti: El Trece confirmó el reemplazo del famoso conductor

El Trece se encuentra el pleno proceso de renovación de su grilla de contenidos. Y aunque si bien los números venían manteniéndose bien en el canal, parece que apostar por una nueva imagen que llevó a que den de baja un importante programa: 100 argentinos dicen, con la conducción de José María Listorti se despidió de la pantalla chica.

Aunque si bien se desconocen los motivos específicos de por qué el canal decidió tomar esta decisión, ya es oficial que Listorti no estará más en el famoso ciclo de preguntas y respuestas que era un gran éxito cuando estaba bajo la conducción de Darío Barassi. Este no fue el único programa afectado, ya que también se dará de baja Poco Correctos, el ciclo vespertino que conducen "El Chino" Leunis y "El Pollo" Álvarez.

En medio de las especulaciones por este tema, Ángel de Brito confirmó que el canal ya tiene pensado qué programa tomará el lugar que queda libre. "Reemplazo: El Gran Premio de la Cocina. Están buscando conductor/a", anunció el periodista, dejando así entrever que esta vez Carina Zampini no será quien lleve a cabo el formato gastronómico. Sin embargo, Pablo Montagna desmintió esto y aseguró que el reemplazo será Poco Correctos pero con la conducción de Carmen Barbieri, programa que ya tiene promoción dentro del canal.