El Trece podría perder a una famosa actriz: "Ni me han llamado"

En una reciente entrevista, la estrella que brilló en El Trece aseguró que no volvió a tener novedades del proyecto en conjunto.

En el 2019, Argentina: Tierra de Amor y Venganza marcó un antes y un después en la grilla de El Trece. La telenovela histórica que relataba la vida de inmigrantes europeos arribados al país, superó las expectativas y elevó el nivel de las ficciones producidas en nivel nacional. A tres años de su éxito, el canal confirmó una segunda temporada de la tira, pero habrá grandes cambios en la historia: los actores originales no formarán parte de esta entrega.

La primera temporada de la novela estuvo ambientada en la década del 40' pero la segunda entrega avanzará unas décadas en el tiempo y transcurriría en los 80'. Por este motivo, muchos actores del elenco original admitieron que no tenían intenciones de formar parte de la producción, ya que no habría concordancia con sus personajes. Sin embargo, hubo una actriz en particular que aseguró que "ni siquiera había sido convocada para la segunda temporada". "Ni me llamaron", admitió Mercedes Funes, la intérprete de Alicia Ferreyra en la telenovela.

"No sé nada de ATAV ni me han llamado", comenzó por revelar la actriz en diálogo con el ciclo radial Agarrate Catalina. Luego de desmentir los rumores sobre su posible vuelta a la ficción, Mercedes admitió que aún recibe mucho cariño por parte del público: "Son muy divinos conmigo, el público ha sido muy amoroso y sigue siendo una locura la demostración de la gente. Recibo muchos mensajes con cosas hermosas", destacó la ex actriz de El Trece, pero volvió a remarcar que "todavía no hay nada oficial".

Mercedes Funes es una figura de Telefe, el canal contrincante de El Trece. La actriz protagoniza la novela El Primero de Nosotros, próxima a estrenar en el canal de la familia. "La hicimos el año pasado en la pandemia, se hizo y se grabó increíble, es tipo cine, va a estar subida en plataformas, es internacional", explicó en la misma entrevista sobre esta producción. En esta tira, Mercedes volvió a trabajar junto a Benjamín Vicuña, quien protagonizaba a su hermano en ATAV, motivo por el que podrían quedar descartados de la segunda temporada de la telenovela de Adrián Suar.

Quiénes son las actrices que quiere Adrián Suar para ATAV

Hace unas semanas atrás, se conoció que la producción de la segunda temporada de ATAV se encontraba en pausa. Según informó el Diario Show, Adrián Suar tiene "otras prioridades" en este momento y decidió posponer la producción hasta nuevo aviso. Sin embargo, se conocieron algunos detalles de lo que el productor tendría en mente para la segunda entrega.

Ángel de Brito comentó en sus redes sociales cuál era el grupo de actrices que la productora de El Trece quería asegurarse para la producción: "Entre los actores, querían a Eva de Dominici, Natalie Pérez y Delfi Chaves". Asimismo aseguró que "la segunda parte transcurriría en los 80', con la vuelta de la democracia y una historia gay protagónica".