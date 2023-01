El Trece le hizo la cruz a Diego Leuco tras su salida de Telenoche: "Hay enojos"

El periodista Diego Estévez contó cómo fue el ataque de furia que tuvieron los ejecutivos de El Trece cuando se enteraron de la salida del hijo de Alfredo Leuco de Telenoche.

La salida de Diego Leuco de Telenoche provocó una crisis de imagen en El Trece y los ejecutivos debieron correr contrarreloj para encontrar una nueva pareja de conductores, tras conocerse que Luciana Geuna seguiría los pasos del periodista. Pasada la tormenta, se filtró cómo habría sido el ataque de ira de la señal del Grupo Clarín contra el hijo de Alfredo Leuco.

En A la Tarde (América TV), el periodista Diego Estévez leyó al aire lapidarios textuales que grafican cómo estuvo el clima general en el canal tras el recambio impensado de las figuras de Telenoche. "Hay enojos", remarcó Estévez antes de profundizar en los comentarios de pasillo.

"Vuelve la vieja guardia a Telenoche. Aplaude Diana (Deglauy), pensé que éramos periodistas y objetivos, pero evidentemente no. Nelson decidió no irse de vacaciones para la reestructuración. Hay más que enojo con Diego por la entrevista que dio, no gustó", siguió el panelista de Karina Mazzocco.

Sumándose a su compañero, la panelista Diana Degluay reveló: "Cuando anunciaron que se quedaban Nelson (Castro) y Dominique (Metzger) todos aplaudieron". Asimismo, Estévez indicó que "Nelson va a pedir gente del canal y de afuera", con lo que se abrirán espacios para que figuras de otros canales puedan ingresar a Telenoche como Ignacio Ortelli, uno de los nombres que se habría rumoreado.

Dominique Metzger comprometió a El Trece con un secreto a voces: "Laburar"

Dominique Metzger expresó lo que piensa con respecto a la crisis que atraviesa El Trece, dado que los bajos números con el rating hizo mover fichas en la grilla de programación. La nueva conductora de Telenoche se refirió a este tema en una entrevista brindada recientemente.

"Es un sueño colectivo familiar que estoy cumpliendo", expresó en diálogo con Por si las moscas por La Once Diez, sobre la decisión de El Trece para que sea la conductora de Telenoche junto a Nelson Castro. Cabe recordar las renuncias de Diego Leuco y Luciana Geuna, quienes estaban al frente del noticiero.

En cuanto al rating del canal, detalle que puso contra las cuerdas a la gerencia de programación a cargo de Adrián Suar, sostuvo: "Lo primero es volver a conectarnos con el público. La empatía y la naturalidad es lo que yo trato de ser y se refleja natural. No tengo un lugar solemne, jamás lo tuve y no lo voy a empezar a tener ahora que llegué a Telenoche". En paralelo, la periodista de 46 sostendrá su programa diario Nuestra Tarde que se emite a las 13 horas por TN Todo Noticias.

"Hay una preocupación y hay un paso previo que es reconectar, volver a las esencias, que haya un equipo. Nos gusta mucho laburar en equipo, que todos tengan participación. Primero es eso y después vamos por el número", consideró sobre reivindicarse en los primeros puestos. Metzger había debutado como cronista de Telenoche y se mostró conmovida por ser la conductora del noticiero: "Estoy en el lugar que quiero estar, preparada para trabajar mucho y volver a encontrarnos con el público que Telenoche ha sabido tener, y volver a darle todo ese prestigio. Es un orgullo para mí estar ahí y quiero que eso tenga un valor".

Con la pareja de conductores ya conformada, el histórico ciclo Telenoche -que tuvo entre otros presentadores a Mónica Cahen D'Anvers y Andrés Percivale, desde sus comienzos en 1966; luego a Mónica y César Mascetti, a María Laura Santillán y Santos Biasatti, entre otros- buscará estabilizarse tras la salida de Diego Leuco y Luciana Geuna. Tanto Nelson Castro con El Corresponsal (sábados a las 21), como Dominique con Nuestra Tarde (lunes a viernes a las 13), mantendrán también sus participaciones habituales en TN.