El Trece en llamas: Ángel de Brito traicionó a Adrián Suar y Pablo Codevilla

La llegada de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares a El Trece y la salida de Ángel de Brito, habría marcado una terrible fractura en la relación del conductor de LAM con Suar y Codevilla.

Con la llegada a su fin de Los ángeles de la mañana y el desembarco de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares en El Trece, Ángel de Brito habría roto todo tipo de vínculos con el canal del solcito y tanto Adrián Suar como Pablo Codevilla se sentirían traicionados por las bombas diarias en su contra, arrojadas por el periodista en su cuenta de Twitter.

¿Por qué salió Ángel de Brito de El Trece? Al día de hoy, esta pregunta es un misterio del que solo el conductor de LAM y los protagonistas de la desvinculación conocen las razones. Se trata de una pregunta recurrente dado el éxito del ciclo de farándula y espectáculos. Con Suar no tentando con un refuerzo económico al periodista que le daba buenos números de rating, el programa llegó a su fin.

Fuera de El Trece y en su cuenta de Twitter, de Brito arrojó munición pesada contra el canal y no se guardó las ironías por el arribo de Lussich y Pallares, que ocuparán su lugar. Cabe destacar que los ex Intrusos (América TV) recién oficializaron su pase y nueva propuesta, que se llamará Socios del Espectáculo, en los últimos días.

Ángel de Brito no solo dedicó chicanas hacía sus colegas, sino que también utilizó su cuenta de Twitter para remarcar que El juego de la oca -el nuevo programa de juegos y entretenimientos de El Trece- perdió la batalla por el rating contra una novela turca de Telefe. Y parece que ese posteo desató la furia de los gerentes de programación del canal. Según consignó DiarioShow, Adrián Suar y Pablo Codevilla se enfurecieron y verían esta actitud del periodista como una traición a la empresa que durante tantos años confió en él.

Ángel de Brito le pegó a El Trece por el rating: "No llegan a seis"

"Dejemos de agrandar a LAM y a De Brito, le iba bien pero no hacia 15 puntos, hacia 6. El Trece no le va a costar mucho reemplazarlo", opinó una persona en Twitter, bajándole el precio al programa de espectáculos. Usuario activo de redes sociales, Ángel de Brito lo leyó, no lo dejó pasar y le tiró un palito por el rating al canal del que supo ser una de las grandes figuras: "No llegan a seis en ningún horario". "Ni a la mañana ni a la tarde", agregó muy picante el periodista.

Para cerrar, el ex LAM dejó una fuerte reflexión ante su hater: "Subestimar es fácil. Ganar no". De esta forma, De Brito dejó en claro que la relación con El Trece lejos quedó de ser buena, pese a las seis buenas temporadas que tuvo en Los Ángeles de la Mañana y su paso por otros productos del canal, como Showmatch.