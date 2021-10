El Trece: durísima interna entre dos importantes conductores

Los dos presentadores más exitosos de El Trece protagonizan una guerra sin cuartel por la conducción de los Premios Martín Fierro 2021, que se realizaría en noviembre en el Luna Park.

La buena noticia para el mundo de la televisión que significaría el acuerdo que tendrían APTRA y El Trece para realizar los Premios Martín Fierro 2021 se vio empañada por la guerra sin cuartel entre dos los más importantes conductores del canal, que se disputan la conducción del evento. La dura interna se da entre los dos presentadores más exitosos del canal de señal abierta del Grupo Clarín en un momento en el que El Trece busca crecer en sus mediciones de audiencia para vencer a Telefe en el rating después de un año muy complicado en ese aspecto.

Son varios los portales que confirman de forma extraoficial que APTRA y El Trece tendrían todo acordado para llevar a cabo la entrega de los Premios Martín Fierro 2021, después de la suspensión de la ceremonia del 2020 por la pandemia del coronavirus. La ceremonia se realizaría el próximo 2 de noviembre en el Estadio Luna Park de la Ciudad de Buenos Aires y estará a cargo de la señal del Grupo Clarín. "Están en conversaciones y todo se definiría en 48 horas. El canal escuchó la propuesta de APTRA", aseguran desde el portal PrimiciasYa.

Pero esta buena noticia para el mundo televisivo desató una guerra sin cuartel entre los dos conductores más exitosos de El Trece, quienes están manteniendo al canal en materia de rating frente a Telefe. La disputa está protagonizada por Guido Kaczka y Darío Barassi, indicados como posibles presentadores de la histórica entrega de premios junto con Carina Zampini y Juana Viale.

Cabe recordar que Guido Kaczka tiene una vasta experiencia al frente de los Martín Fierro: condujo las ediciones 2014, 2015, 2016 y 2017 junto con Mariana Fabbiani. El final inesperado y en medio de tensión de Lo de Mariana, además de la negativa a conducir Un sol para los chicos, deja bastante en claro que la relación de El Trece con Fabbiani no pasa por el mejor momento, por lo que no es de extrañar que no forme parte de la entrega de los históricos premios a lo mejor de la televisión argentina.

Darío Barassi y Guido Kazcka protagonizan una guerra sin cuartel por la conducción de los Martín Fierro 2021

Debido a la cancelación de los Martín Fierro del 2020, está estipulado que la presente entrega comprenderá programas que salieron tanto en el 2019 como en el 2020, dado que la última ceremonia se realizó en el 2019 pero se premió la producción del 2018. Respecto a la ceremonia en sí, cabe destacar que el Luna Park está habilitado para 4 mil personas en formato recitales. Al tratarse de una entrega de premios con invitados, y teniendo en cuenta los protocolos sanitarios correspondientes, se habla que podría haber unas 600 personas presentes.